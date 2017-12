Vunk lansează un clip cu „somnambuli”

Vunk, una dintre puţinele formaţii autohtone de pop-rock cu repertoriu exclusiv în limba română, se pregăteşte să lanseze un nou single cu videoclip, care se intitulează „Doi somnambuli”, după cum însuşi liderul trupei, Cornel Ilie, a declarat recent. Cornel şi colegii săi de trupă sunt mereu puşi pe treabă, pregătiţi pentru alte noi proiecte şi surprize.

„În aproximativ o săptămână, vom lansa clipul piesei „Doi somnambuli”. Deja am gândit şi ne vom apuca să organizăm trei mari evenimente concertistice pentru acest an, fiecare cu propriul concept original, iar unul dintre ele vă pot spune doar că va fi organizat într-un loc lângă Dunăre. Cântăm din ce în ce mai des la Constanţa şi e un lucru bun, vom reveni la mare prin aprilie. În 2012 am avut, în medie, cam trei - patru concerte pe săptămână, a fost cel mai bun an al nostru din acest punct de vedere, iar după cum se întrevede, 2013 are şanse să fie şi mai bun, ne încăpăţânăm în acest sens”, a declarat solistul trupei Vunk, Cornel Ilie.