Warren Beatty s-a culcat cu aproape 13.000 de femei?!

Warren Beatty a fost un afemeiat şi s-a culcat cu aproape 13.000 de femei, potrivit cărţii ”Star: How Warren Beatty Seduced America”, ce va fi lansată săptămâna aceasta, actorul american publicând însă un comunicat în care neagă aceste informaţii.

Folosind o metodă de calcul simplă, autorul lucrării, Peter Biskind, a ajuns la concluzia că Warren Beatty, în vârstă de 72 de ani, s-a culcat de-a lungul vieţii lui cu 12.775 de femei, potrivit ”New York Post”. Însă, într-o declaraţie oferită publicaţiei ”Huffington Post” de Bertram Fields, avocatul lui Warren Beatty, se indică faptul că volumul, despre care publicaţia a scris că avea acceptul actorului, a fost de fapt condamnat de celebrul artist. ”Anosta şi plictisitoarea carte a domnului Biskind despre Warren Beatty nu a avut acceptul domnului Beatty şi nu ar trebui publicată ca o biografie autorizată”, a declarat Bertram Fields. ”Lucrarea conţine multe afirmaţii false şi pretinde că îl citează pe domnul Beatty spunând lucruri pe care, de fapt, nu le-a spus niciodată. Celelalte mijloace de informare nu ar trebui să reproducă pasajele din carte presupunând că acestea sunt adevărate sau că lucrarea ar reprezenta o biografie autorizată”. Printre cuceririle lui Warren Beatty, potrivit lui Peter Biskind, s-ar afla actriţele Jane Fonda, Joan Collins, Leslie Caron, Isabelle Adjani, Julie Christie, Diane Keaton, Madonna şi, desigur, actriţa Annette Bening, cu care este căsătorit din 1992 şi cu care are patru copii.

Warren Beatty şi-a început cariera cu rolul din sitcom-ul ”The Many Loves of Dobie Gillis”, în 1959. Actorul a debutat pe Broadway în 1960, în spectacolul ”A Loss of Roses”, iar un an mai târziu a apărut în primul său film pentru marele ecran, ”Splendoare în iarbă”, de Elia Kazan. În 1967, Warren Beatty a produs primul său film, ”Bonnie şi Clyde”, în regia lui Arthur Penn, în care a jucat alături de Faye Dunaway. A câştigat un premiu Oscar pentru regie, pentru pelicula ”Reds”, în 1981.