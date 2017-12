Washington Rucker a prezentat „Drumul jazz-ului”, la Constanţa

Cunoscutul jazzman american Washington Irving Rucker a fost prezent, ieri, la Constanţa, pentru a lansa lucrarea autobiografică „Jazz Road”, publicată în limba engleză, la editura constănţeană „Ex. Ponto”. Evenimentul care a avut loc la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, în cadrul Tîrgului Estival Constanţa, la standul importantei edituri dobrogene, a creat o punte de legătură între România şi Statele Unite ale Americii, prin prezenţa la manifestare a autorului de peste Ocean. Lucrarea a fost prezentată de conf. univ. dr. Ileana Marin şi prof univ. dr. Florenţa Marinescu de la Catedra de Canto a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius“, amfitrionul manifestării fiind preşedintele de onoare al Tîrgului Estival Constanţa, Ioan Popişteanu, directorul editurii „Ex Ponto” şi al Bibliotecii Centrale Universitare „Ovidius”. La manifestare a fost prezentă şi fosta balerină Stela Cocîrlea, care colaborează în plan artistic cu recunoscutul muzician şi căreia Washington Rucker i-a dedicat un capitol în lucrarea sa. Prof. univ. dr. Florenţa Marinescu a apreciat demersul lui Washington Rucker, „un muzician de elită”, care a încercat prin lucrarea sa, „Jazz Road”, „debordant de sinceră şi de poetică“, să transmită ceea ce a trăit şi experimentat prin intermediul jazz-ului şi emoţiei pe care el o trezeşte. „Pentru Washington Rucker, jazz-ul reprezintă o formă de existenţă, pentru că i-a fost atît de greu să ajungă cunoscut şi recunoscut în Statele Unite ale Americii”, a precizat prof. univ. dr. Florenţa Marinescu. „Washington Rucker este un muzician care vorbeşte puţin şi care preferă să fie ascultat”, a spus Florenţa Marinescu. Potrivit directorului editurilor „Ex Ponto” şi „Ovidius University Press”, Ioan Popişteanu, Washington Rucker va fi invitat să susţină cursuri pentru studenţii Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”.

„Volumul lui Washington Irving Rucker captivează cititorul prin autenticitatea emoţiei pe care o transferă în scriitură, iar formaţia sa de jazzman se resimte la nivelul textului. Orice întîlnire din jurul lui Washington Rucker şi-a lăsat amprenta asupra personalităţii sale creatoare, astfel încît el nu este un artist unilateral, ci un artist care sondează multe alte domenii ale artei“, a specificat conf. univ. dr. Ileana Marin.

Lucrarea „Jazz Road” are un motto semnat de către Clarence Dixon, mentorul lui Washington I. Rucker: „These sticks can carry you all over the world if you want to go“/„Beţele acestea pot să te ducă peste tot în lume, dacă vrei să mergi“. Volumul însumează peste 270 de pagini şi reuneşte în paginile sale povestiri autobiografice, dar şi fotografii care redau momente reprezentative din cariera percuţionistului de jazz. Imaginile îl înfăţişează pe Washington Rucker alături de nume de rezonanţă precum: Frank Sinatra, legendarul Louie Bellson sau Nancy Wilson. Din 1998, muzicianul, cîştigător al bursei „Frank Sinatra”, este inclus în Oklahoma Jazz Hall of Fame.