Washington Rucker îşi lansează cartea autobiografică „Jazz Road”

Cunoscutul percuţionist de jazz şi gospel Washington Irving Rucker, a cărui carte autobiografică „Jazz Road“ a apărut, anul trecut, la editura constănţeană „Ex Ponto“, revine, astăzi, în România, pentru al treilea an consecutiv, chiar de Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii. Muzicianul, care, în luna iunie a anului trecut, a susţinut, la Teatrul „Oleg Danovski“, un workshop cu tema „Jazz for wee people“, va fi prezent, în această duminică, la emisiunea „Dănutz SRL“, difuzată la TVR, de la ora 17.10. Alături de acesta se va afla şi fosta balerină constănţeancă Stela Cocîrlea, care va prezenta lucrarea „Jazz Road“.

Volumul autobiografic va fi lansat, în prezenţa autorului, şi în cadrul Tîrgului Estival Constanţa 2009, găzduit de Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, în perioada 17 iulie - 16 august. Cartea, apărută la editura „Ex Ponto“, în limba engleză, a fost, deja, epuizată în America, fiind nevoie de o reeditare a sa. „Jazz Road“ cuprinde un capitol special dedicat balerinei Stela Cocîrlea, pe care muzicianul a cunoscut-o, în 2002, în Germania. Pentru fosta balerină de la „Oleg Danovski“, Washington Rucker a scris textul şi muzica pieselor „My Balerina“ şi „Forest Dance“ şi urmează să lanseze, în Statele Unite ale Americii, o carte despre Stela Cocîrlea, care, în luna iunie a acestui an, a fost recunoscută pentru realizările sale artistice, ca membră a USA Honor Society. În această perioadă, jazzman-ul american va fi primit şi la Centrul Cultural American, în vederea prezentării unor proiecte privind schimburi culturale între România şi Statele Unite ale Americii.

Washington Rucker este inclus, din 1998, în Oklahoma Jazz Hall of Fame şi este cîştigător al bursei „Frank Sinatra“. Muzicianul este absolvent al Universităţii California din Los Angelos (UCLA). De mai bine de treizeci de ani, Washington Rucker a cîntat cu nume mari precum: Maxine Welton, Stevie Wonder, Joe Williams, Nancy Williams şi Dizzy Gillespie. Prestaţiile sale gospel includ sesiuni cu James Cleveland, Linda Hopkins sau Billy Preston. Washington Rucker este un artist complet. Acesta a avut legătură şi cu lumea filmului, în calitate de muzician de jazz şi de consultant artistic în producţii precum: „New York, New York“ sau „Bird“. Jazzmanul este şi un bun pedagog, iniţiindu-i pe tineri în lumea atît de specială a jazz-ului.