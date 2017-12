Wayne Rooney a devenit cel mai bun marcator din istoria selecționatei Angliei

Atacantul englez Wayne Rooney a înscris cel de-al 50-lea său gol pentru reprezentativa de fotbal a Angliei, în partida cu Elveția (2-0) din preliminariile EURO 2016, disputată marți seară pe stadionul „Wembley“ din Londra, devenind cel mai prolific marcator din istoria naționalei țării sale. Rooney a transformat o lovitură de la 11 m în minutul 84, stabilind rezultatul final al meciului, după ce Harry Kane reușise deschiderea scorului, în minutul 67. Precedentul record era deținut de Sir Bobby Charlton, legenda fotbalului englez, care a marcat 49 de goluri pentru Anglia în cursul carierei sale și pe care Rooney îl egalase sâmbătă, în partida cu San Marino, când a punctat tot din penalty. Acum Rooney îi devansează pe Bobby Charlton (49 de goluri) şi pe Gary Lineker (48).

La finalul jocului de pe „Wembley“, atacantul lui Manchester United a primit din partea Federației Engleze de Fotbal un tricou al naționalei Angliei cu inscripția „Rooney 50”. „Este o mare onoare și sunt extrem de mândru. Faptul că am realizat acest record înaintea vârstei de 30 de ani este un lucru pe care nu mi-l puteam imagina”, a declarat Wayne Rooney (29 de ani), după cea de-a 107-a sa partidă pentru naționala țării sale. „Vreau să-l felicit pe Wayne. Am fost mereu mândru să dețin acest record și am jucat mereu cu multă mândrie pentru țara mea. Nu pot să ascund faptul că sunt dezamăgit, dar și încântat pentru Wayne, căpitanul clubului meu de suflet și al echipei naționale. În numele meu şi al tuturor celor de la Manchester United, aş dori să-i spun: felicitări, Wayne, este un moment de mare mândrie pentru tine şi familia ta. Este un record pe care, sunt sigur, îl vei deţine mult timp şi este limpede că vei continua să marchezi pentru club şi pentru ţară şi de acum înainte”, a spus, la rândul său, Bobby Charlton (77 de ani), care a disputat 106 meciuri în tricoul selecționatei Angliei, între 1958 și 1970.

Rooney urmează să primească luna viitoare, chiar din mâinile lui Bobby Charlton, o gheată de aur care să marcheze recordul său, înaintea meciului de pe teren propriu cu Estonia. El a fost convocat pentru prima oară la naționala Albionului pe 13 februarie 2003, la un meci cu Australia, şi a marcat primul gol pe 6 septembrie 2003, în poarta Macedoniei. În total, Rooney are 107 selecţii în naţionala Angliei și mari șanse de a depăși recordul de selecţii al lui Peter Shilton, 125. El este devansat acum doar de fotbaliști retrași din activitate: Beckham 115, Gerrard 114, Bobby Moore 108.