„We Will Rock You“, pe primul loc în topul cântecelor care dau dependenţă

Single-ul ”We Will Rock You” al trupei Queen ocupă primul loc în topul cântecelor care generează dependenţa ascultătorilor de acordurile sale, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea St. Andrews din Marea Britanie. Cercetătorii de la Şcoala de Filosofie, Antropologie şi Cinematografie din cadrul acelei universităţi britanice au conceput şi o formulă matematică pentru a explica felul în care un cântec devine molipsitor, pe care ascultătorul nu se poate sătura să îl asculte. Potrivit cercetătorului Bede Williams, un astfel de cântec are nevoie de cinci componente principale: surpriză, predictibilitate, repetiţie ritmică, potenţă melodică şi receptivitate (felul în care ascultătorul se simte ascultând acel single).

Single-ul care generează cel mai mare nivel de dependenţă este ”We Will Rock You” al trupei britanice Queen, potrivit autorilor studiului. Locul al doilea a revenit cântecului ”Happy”, interpretat de cântăreţul american Pharrell Williams, iar podiumul este completat, pe locul al treilea, de un alt cântec celebru al trupei Queen, ”We Are The Champions”. Topul 20 este completat de cântecele ”I’m Gonna Be (500 Miles)” (The Proclaimers), ”YMCA” (The Village People), ”Bohemian Rhapsody” (Queen), ”The Final Countdown” (Europe), ”Livin’ On A Prayer” (Bon Jovi), ”Jingle Bells” (James Pierpoint), ”Who Let The Dogs Out?” (Baha Men), ”Gangnam Style” (Psy), ”Never Gonna Give You Up” (Rick Astley), ”Don’t Stop Believin’” (Journey), ”Uptown Funk” (Mark Ronson), ”Shake It Off” (”Taylor Swift), ”Beat It” (Michael Jackson), ”Ruby” (Kaiser Chiefs), ”The Timewarp” (The Rocky Horror Show), ”All About The Bass” (Meghan Trainor) şi ”Karma Chameleon” (Culture Club).