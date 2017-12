Weekend animat în Orăşelul Copiilor

A fost încă un weekend de poveste în Orăşelul Copiilor, în care Primăria Constanţa le-a asigurat celor mici, dar şi celor mari un program complex în parc, la scena de lângă Monumentul Victoriei. Distracţia a început încă de vineri seară, cu reprezentaţii de teatru pentru copii şi concerte, iar seara de sâmbătă a fost chiar incendiară.

DISTRACŢIE CU ŞI PENTRU MICUŢI Câteva sute de copii şi însoţitorii lor au sfidat frigul şi au asistat, sâmbătă noapte, la un spectacol care s-a întins pe durata câtorva ore. Artiştii care au evoluat sâmbătă au fost trupa Baloon Style, Ansamblul de dansuri populare „Dobrogea”, Iolanda Ulmeţeanu, Bianca Niţă și frumoasa Anna Lesko. După ce s-au delectat cu teatru şi dansuri populare, copiii din orăşel au dansat şi au cântat împreună cu tinerele soliste constănţene Iolanda Ulmeţeanu şi Bianca Niţă, alias Brianna. „A fost frumoasă această seară, iar eu m-am simţit minunat pe scenă, în faţa copiilor. Când sunt pe scenă, mă dezlănţui… Am început, recent, un proiect cu Chris Thrace şi vrem să intrăm în segmentul internațional, astfel că am găsit acest nume de scenă, Brianna, seamănă puţin cu Bianca şi sună bine. Vreau să mă relaxez puţin în această vacanţă, să merg la patinoar cu prietenii. În 2015, voi avea multe de făcut, şi la şcoală, şi pe scenă. Vreau să le mulţumesc celor mici care au venit la concert, unii au dansat cu mine, alţii se uitau cam speriaţi şi m-au amuzat, le mulţumesc şi le doresc Dărbători frumoase şi un Moş Crăciun foarte darnic”, a declarat Bianca Niţă.

ANNA LESKO A ÎNCINS SCENA Momentul de final al serii a aparţinut frumoasei rusoaice Anna Lesko, proaspătă mămică şi artistă cunoscută pentru concertele incendiare pe care le susţine. Chiar dacă cei mici s-au simţit foarte bine şi au dansat pe muzica artistei, cei mai fericiţi au fost, de departe, tăticii din Orăşel și băieţii, care au uitat de frig şi s-au bucurat nu doar de prezenţa frumoasei Anna Lesko, ci şi de cea a dansatoarelor sale. Solista a interpretat piese cunoscute, dar şi adaptări moderne ale unor cântece tradiţionale ruseşti, care au stârnit publicul la dans. După ce s-au învârtit pe un carusel special improvizat pe scenă, solista şi dansatoarele ei s-au retras repede către microbuzul cu care au venit, fiind aclamate de zeci de fani dornici de autografe şi poze. Artista nu a putut să le ofere aceste cadouri fanilor decât la geamul autovehiculului, motivând faptul că îi este foarte frig, lucru care i-a cam nemulţumit pe fani. „Este frig afară, încerc să am grijă de mine, pentru că am un copil acasă şi trebuie să fiu într-o stare optimă de sănătate, ca să am grijă de el. Urmează şi o perioadă foarte încărcată. Asta este atmosfera în aer liber, iarna… E şi frig şi frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult seara aceasta”, a declarat Anna Lesko.