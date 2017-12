Weekend bogat în premii, peste ocean

Tommy Lee Jones pentru rolul din filmul ”Lincoln” şi Anne Hathaway pentru cel din ”Mizerabilii” au obţinut primele premii din cadrul ceremoniei organizate de Sindicatul Actorilor (SAG), obţinând distincţiile pentru cea mai bună interpretare într-un rol secundar, ceea ce le oferă motive de optimism în perspectiva premiilor Oscar din 24 februarie. Anne Hathaway a reuşit cea mai mare surpriză, devansând patru contracandidate care sunt deja laureate ale premiilor Oscar: Sally Field, Helen Hunt, Nicole Kidman şi Maggie Smith. Tommy Lee Jones nu a fost prezent la ceremonie. El este deja deţinător al unui Oscar pentru cel mai bun rol secundar masculin, în filmul ”The Fugitive”. În privinţa filmelor de televiziune, Tina Fey şi Alec Baldwin au câştigat SAG pentru cele mai bune interpretări într-o comedie, pentru ”30 Rock”. Serialul ”Modern Family” a obţinut premiul SAG pentru cea mai bună distribuţie într-o comedie TV.

Şi Daniel Day-Lewis a fost premiat pentru întreaga sa carieră cinematografică, cu ocazia Festivalului Internaţional de Film de la Santa Barbara. Actorul, unul dintre marii favoriţi la Oscar din acest an, cu rolul principal din filmul ”Lincoln”, în regia lui Steven Spielberg, a primit prestigiosul Pemiu Montecito. Într-un interviu oferit cu această ocazie, actorul a vorbit despre aparenta sa afinitate pentru filmele istorice. ”Cu siguranţă că nu a fost intenţia mea de a trece de la un film istoric la altul, de la un secol la altul. Sper ca până la urmă să ajung şi în secolul XXI, dar mai am încă un drum lung până acolo”, a glumit actorul britanic. Daniel Day-Lewis este celebru pentru pauzele lungi dintre proiectele pe care le acceptă. ”Nu pot face ceea ce iubesc să fac, dacă nu îmi iau şi perioade de timp în care să rămân departe de platourile de filmare şi în care îmi reiau viaţa normală. Astfel, când revin pe platourile de filmare, am speranţa că pot aduce ceva nou”, a mai adăugat acesta.