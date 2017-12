Weekend cu modă „Jungle“ şi Miss Litoral

Cea mai mare scenă de modă construită până acum în Europa, amplasată în piaţeta Cazinoului din Mamaia, a găzduit, vineri seară, deschiderea ediţiei din 2013 a Fashion TV Summer Festival. O explozie de culoare, extravaganţă, nonconformism şi frumuseţe a acaparat mondena staţiune de la malul mării, iar efectul ei se va simţi în continuare, timp de trei weekend-uri consecutive. Acest weekend este dedicat modei româneşti, sub titulatura Romanian Fashion Weekend. Vineri seară, au defilat pe catwalk numeroase superbe fotomodele, în creaţiile unor designeri de prestigiu, dar şi ale unor tineri creatori în proces de afirmare. În debut a avut loc prezentarea lui Cătălin Botezatu, la finalul căreia primarul Radu Mazăre le-a făcut celor prezenţi o nouă surpriză. La sfârşitul serii au fost prezentate şi concurentele la titlul de „Miss Litoral 2013”, care se vor înfrunta sâmbătă seară.

MODA JUNGLEI Cătălin Botezatu a fost primul designer care şi-a prezentat noua colecţie în cadrul Romanian Fashion Weekend. El a oferit publicului, prin colecţia sa, „Jungle”, un strop din îndepărtata Africă sau, contextual, un strop de Madagascar. Prezentarea a fost una complexă, care a durat minute bune şi a adus în faţa publicului piese de lenjerie intimă, tricouri şi încălţăminte în culori vii, aprinse, cu modele inspirate din floră şi faună, iar accesoriile folosite au reprezentat pălării de safari, arme din secolul al XIX-lea, coşuri cu fructe, genţi-poştaş şi rucsacuri.

Modelele feminine au defilat, de asemenea, în costume de baie şi ţinute pentru plajă, având coafuri asemănătoare celor afro. Cireaşa de pe tortul cu reţetă africană a reprezentat-o apariţia de senzaţie a primarului Constanţei, care a stârnit un val de voie bună şi aplauze. Mazăre a purtat pe scenă un costum de explorator european, similar celor din perioada marilor descoperiri, având şi o puşcă specifică perioadei. Primarul a defilat în mod jovial, cu mişcări spontane şi ştrengăreşti, totul pe muzica din „Cartea Junglei”. La sfârşitul prezentării, primarul le-a mulţumit lui Botezatu - cel care i-a creat ţinuta - şi Fashion TV, precum şi celor prezenţi, etalându-şi câteva cunoştinţe lingvistice de bază ale limbii oficiale din Madagascar şi concluzionând cu entuziasm: „Aceasta este Mamaia!”

AVENTURILE EXPLORATORULUI MAZĂRE „Mersul nu a fost exersat, nici nu ştiam muzica pe care avea să fie organizată prezentarea, dar mi-a plăcut dintotdeauna „Cartea Junglei” şi am zis că trebuie să fie puţin mai veselă prezentarea. Mersul pe muzica aceasta a fost unul natural... Pe muzică serioasă sau la DNA nu mai este mers natural”, a spus, zâmbind, primarul Radu Mazăre, imediat după defilarea pe podium.

Cătălin Botezatu a fost inspirat de preferinţele exotice ale primarului şi a salutat cooperarea sa. „Eu am fost doar creatorul, primarul este cel care ne dirijează din toate punctele de vedere, pentru că face ceea ce face pentru această staţiune, pentru că se întâmplă acest festival de modă de atâţia ani şi la acest nivel şi, nu în ultimul rând, pentru că primarul participă în mod activ la aceste evenimente. E mare lucru, avem un primar tânăr, un primar sportiv şi cu iniţiativă. I se potriveşte ţinuta... urmează şi alta. Lucrez la colecţia „Madagascar”, pentru că şi primarul va avea nevoie de aşa ceva”, a completat Cătălin Botezatu după prezentarea colecţiei sale.

Radu Mazăre şi-a intrat perfect în rol şi s-a simţit ca în Madagascar, atât pe scenă, cât şi în backstage. „Omul (n.r. Cătălin Botezatu) mă dotează ca să am haine potrivite pentru Madagascar, acolo unde m-am hotărât să investesc, şi i-am promis că un bungalou va fi al lui oricând. Unul sau mai multe... dacă vine însoţit. Am o puşcă de panoplie. Eu am permis de port armă, însă doar pistol, şi nu puteam să vin cu o puşcă adevărată, ca să nu avem discuţii. Nu-mi este frică în junglă, dacă îmi era frică acum nu eram ceea ce sunt. Dacă ar fi să mă identific cu un animal din junglă, să ştiţi că am o fotografie de suflet cu un leu”, a mărturisit Radu Mazăre.

Fashion TV Summer Festival va continua, în următoarele weekend-uri, cu Baby Fashion Weekend (9 - 10 august) şi International Fashion Weekend (16 - 18 august).

MODĂ ROMÂNEASCĂ LA SUPERLATIV După reprezentaţia proiectului „Jungle”, pe scena FashionTV au mai fost prezentate şi alte creaţii ale unor cunoscuţi designeri precum Harmony by Cristina Maria Purdescu, Atmosphere by Mădălina Duţu & Violeta Pană, Sabres, Kasta Morelly sau Mona Felba. Creaţiile care au inspirat eleganţă şi nonconformism au fost admirate de publicul hipnotizat de frumuseţea modelelor, care s-a trezit parcă din vis atunci când primarul Radu Mazăre li s-a alăturat pentru a se poza. Spre finalul serii, cele 30 de concurente participante la competiţia „Miss Litoral” 2013 au defilat în creaţii realizate de studenţi ai Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara. Cea de-a doua seară a Romanian Fashion Week va fi sâmbătă, de la ora 21.00, cu noi prezentări şi mult aşteptatul concurs „Miss Litoral 2013”.