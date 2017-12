Weekend cultural

În ultima zi a lunii aprilie, teatrele constănţene îi invită pe iubitorii teatrului şi ai operei în sălile de spectacole pentru a petrece clipe speciale în compania talentaţilor artişti de la malul mării.

„Gâlcevile din Chioggia”. La Teatrul de Stat, seara de sâmbătă stă sub semnul bunei dispoziţii. Comedia „Gâlcevile din Chioggia”, de Carlo Goldoni, în viziunea regizorală a Danei Dumitrescu, îi va scoate din starea de apatie pe cei care aleg compania muzei Thalia. Simpaticii locuitori din mica aşezare de pescari de la malul Adriaticii, Chioggia, le vor demonstra constănţenilor, sâmbătă, de la ora 19.00, că viaţa poate fi trăită la cote maxime, cu bune şi cu rele. Protagoniştii serii sunt: Mirela Pană - spiritul locului, Luiza Toma - mătuşa Libera, Laura Iordan - mătuşa Pasqua, Turchian Nasurla - Luciette, Andreea Ţuţui - Checca, Georgiana Mazilescu - Orsetta, Andu Axente - Jupân Toni, Adrian Dumitrescu - Jupân Fortunato, Marian Adochiţei - Beppe, Andrei Cantaragiu - Titta-Nane, Cosmin Mihale - Toffolo, Florentin Roman - Jupân Vicenzo şi Remus Archip - locţiitorul de cancelar. Scenografia „Gâlcevilor” este realizată de Lăcrămioara Dumitraşcu, muzica îi aparţine lui Adrian Alexandru, iar mişcarea scenică este semnată de Stela Cocârlea.

„Paiaţe”. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” le-a pregătit melomanilor în ultimul weekend al „Lunii solidarităţii” un titlu special: opera în două acte „Paiaţe”, de Ruggiero Leoncavallo, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. În acest spectacol, care are ca temă gelozia, pasiunea şi răzbunarea, dramatismul atinge cote maxime. La început, publicul se amuză, la fel ca şi cei care privesc reprezentaţia „Paiaţelor”, dar apoi îşi dă seamă că pe scenă, pe fundalul unei comedii, se petrece o adevărată tragedie. Pe scena instituţiei de cultură vor urca, sâmbătă, de la ora 19.00, apreciaţii artişti lirici: Stela Sârbu, în rolul Neddei, Daniel Stoica, care debutează în rolul lui Canio, Ştefan Ignat din Bucureşti, Răzvan Pap şi Ciprian Done. Regia artistică este semnată de Sandra-Răsvana Cernat, iar scenografia îi aparţine Nataliei Kornilova din Moscova,

„Capra cu trei iezi”. Nici micuţii spectatori nu sunt neglijaţi, în acest weekend. Sâmbătă, de la ora 11.00, pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret va urca „Capra cu trei iezi”. Celebrele personaje ale lui Ion Creangă, sub bagheta regizorală a lui Gabriel Apostol, îi vor încânta pe micuţii cu vârste cuprinse între trei şi zece ani. Scenariul spectacolului este semnat de Cristian Pepino, iar scenografia poartă amprenta creativă a Danielei Drăgulescu.