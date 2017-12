Criza a fost ignorată, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, în cluburile constănţene. Deloc întâmplător, clubul Two a devenit neîncăpător, vineri seară, la concertul susţinut de Ştefan Bănică. Peste 300 de petrecăreţi au dansat şi au fredonat la scenă deschisă cele mai cunoscute piese ale artistului care a dovedit că poate, în continuare, să menţină treaz interesul publicului, mai ales al celui feminin. Artistul şi-a întâmpinat spectatorii îmbrăcat cu o bluză marinărească, aleasă special pentru concertul de la malul mării, după cum ne-a mărturisit. Din repertoriul serii nu au lipsit piesele de dragoste arhicunoscute ale solistului - „Strânge-mă-n braţe”, „Gustul dragostei”, „Ce frumoasă eşti azi” sau „Cântecul pentru Violeta”. Cum era de aşteptat, melodiile ultimului său album, „Super-Love” au fost întâmpinate cu aplauze şi entuziam de numeroasele sale admiratoare, care nu şi-au scăpat solistul preferat din ochi până când acesta a părăsit localul flancat în mod inexplicabil de o armată de flăcăi încordaţi, la costum.

Cu pupilele dilatate şi un zâmbet „friendly”, vedeta Bănică şi-a dat, totuşi, jos din cap gluga cu care fusese „ambalat” de posesiva sa echipă şi a acceptat să se fotografieze cu un stol de admiratoare surescitate, după care le-a declarat din mers jurnaliştilor că are o legătură emoţionantă cu litoralul. „Mă leagă multe amintiri frumoase, legate de teatru, muzică şi chiar de film. Plus că mă leagă… plaja, tată! Mamaia mi-a plăcut, întotdeauna, „foarte tare”. Şi am considerat că plaja de la Mamaia este una dintre cele mai mişto din lume”, a spus Bănică.

Artistul a adăugat că lumea îl poate găsi nu doar pe o scenă muzicală: „Pot fi văzut la teatru, în piesa „Desculţ în parc”, pe care am regizat-o şi pe care o joc în Bucureşti, la Teatrul de Operetă. La cel de Comedie mă pot găsi pe scenă în „Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, o piesă foarte interesantă a lui Edward Albee, unde joc alături de Emilia Popescu”.

Pentru că cele care-i apreciază muzica nu sunt deloc puţine la malul mării, acestea pot spera, în primăvară, la noi concerte cu Bănică. „Pentru doamne şi domnişoare, pregătim un concert unplugged pe care sper să îl ofer chiar de ziua lor, de 8 Martie. O să cântăm atunci în Bucureşti, dacă o să putem să concertăm şi la mare, sigur că vom veni cu mare plăcere”, a menţionat cântăreţul. Noul PR al clubului Two, Anda Nicola, a precizat că show-ul de vineri seară deschide o serie de concerte menite să satisfacă gusturile tuturor constănţenilor amatori de distracţii de calitate.

În aceeaşi seară, după miezul nopţii, Casa de Cultură a Sindicatelor a fost extrem de animată datorită deschiderii unui nou club, The Bank by Bellagio. Evenimentul s-a bucurat de o reacţie favorabilă din partea pretenţiosului public constănţean, justificată mai ales din punctul de vedere al aspectului, calităţii personalului şi - cel mai important - al atmosferei destinse din local. Producătorul şi prezentatorul emisiunii TV de divertisment „Răi da’ buni”, Mihai Morar şi asistenta sa, Marina Dina, au fost gazdele unei incitante prezentări de modă.