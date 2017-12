Weekend rock… fierbinte, în Vama Veche

Cea mai spectaculoasă ediţie a Festivalului Stufstock, ce reuneşte sub aceeaşi umbrelă eco muzica, filmul, fotografia şi cartea, se desfăşoară, în aceste zile, până pe data de 22 august, pe plaja de la Vama Veche. Astfel, programul vamaioţilor începe astăzi, destul de devreme după baia în mare de la răsăritul soarelui. Cursurile de fotografie din cadrul manifestării „Vama sub lumini de Oscar”, de la Baza Sportivă, vor începe de la ora 09.00 şi vor avea ca temă de studiu „Nudul”, iar vernisajele vor fi semnate de Cristina Ţinta şi Andrei Zincenco. Filmstock-ul debutează de la ora 17.00, la Terasa Hand, cu workshop-ul „Hand Making of. Filmări low-budget”, susţinut de regizorul Adrian Sitaru şi continuă, de la 21.30, cu proiecţia „Nunta în Basarabia”, în regia lui Nap Toader. La Terasa Corsarul se va juca piesa „Cum am mâncat un câine”, în regia lui Adi Iclanzan avându-l în distribuţie pe Tudor Aaron Istodor.

Rockerii sunt aşteptaţi, astăzi, între orele 17.00 şi 23.00, la Goblin & Gulag, unde şase trupe vor trebui să ajungă pe scena şi la premiile Stufstock-ului în cadrul finalei concursului Newcomers. În ideea „Susţine-ţi festivalul! Susţine rockul românesc!”, pentru concertele de vineri şi sâmbătă, preţul unui bilet va fi de 20 de lei pe zi sau de 35 de lei - abonamentul pe două zile.

Vineri seară, scena Rock va fi a celor de la Zdob şi Zdub, Urma, Byron şi Trupa Veche, iar sâmbătă vor cânta Nicu Alifantis & Zan, Trooper, E.M.I.L., Luna Amară, Omul cu şobolani, Kumm, ZOB, Altar, Implant pentru Refuz şi Phenomenon. Pentru că evenimentul se adresează celor care refuză kitsch-ul şi imbecilitatea instituţionalizată, vamaioţii sunt sfătuiţi să evite hotelurile, localurile, tarabele şi infectele toalete patronate de manelişti escroci ce duşmănesc oamenii, spiritul şi imaginea zonei.