Weekend rock cu Fortuneteller şi Cargo

Timp de două seri, vineri şi sâmbătă, cunoscutul club constănţean Phoenix a fost locul unei experienţe inedite nu numai pentru iubitorii rock-ului de cea mai bună factură, ci chiar şi pentru „profanii” genului muzical, care s-au aflat în local doar pentru atmosfera plăcută. Pe aceeaşi scenă, timişorenii de la Cargo şi constănţenii de la Fortuneteller, două trupe diferite prin generaţie şi faimă, dar având în comun pasiunea şi talentul, au produs audienţei un efect extraordinar, răsplătit cu aplauze şi „bis”-uri imperative la finalul reprezentaţiilor. Evenimentele au dat notă maximă publicului local, care, prin manifestarea entuziastă la concertele de jazz şi rock din oraş, demonstrează că ştie să aprecieze muzica de calitate în detrimentul efectului sufocant al prostului-gust sau mercantilismului promovate de show-biz-ul din ţară.

Astfel, vineri seara a fost pentru tânăra formaţie Fortuneteller un prilej să facă o impresie puternică printr-un show de excepţie, din care nu au lipsit atât melodii proprii, cât şi melodii destul de „pretenţioase”, din repertoriul unor trupe celebre de rock, precum Helloween, Dream Theater sau Queen. Deşi mulţi dintre cei prezenţi la eveniment nu ştiau prea multe despre această formulă locală de metal melodios, la finalul concertului, concluzia unanimă a fost aceea că Fortuneteller are suficiente calităţi să se afirme lejer pe scena rock-ului autohton şi chiar european.

Cei cinci membri din componenţa actuală a Fortuneteller sunt: Eugen Brudaru (voce), Emilian Burcea (chitară), Marian Mihăilă (tobe), Bogdan Avrigeanu (bass) şi Adrian Mateescu (clape). Întrucât în deschiderea concertului, trio-ul anunţat, Fortress of Faith, nu a mai putut onora concertul, acesta a fost înlocuit cu MTPlace, o trupă de rock alternativ formată din gemenele Carina (voce) şi Carla Georgescu (chitară), Alin Ion (chitară), Alex Dobrescu (bass) şi Teodor Scrioşteanu (tobe). Chiar dacă cel mai mic membru al formaţiei are doar 13 ani, adolescenţii au demonstrat că sound-ul şi atitudinea punk-ului are un viitor optimist în Constanţa.

Chiar dacă afară ningea, sâmbătă seara, pe scena clubului Phoenix a plouat cu... ţigări, constănţenii manifestându-se cu umor şi entuziasm, în replică, la piesa „Nu mai am ţigări”, cântată de Adi Igrişan, solistul uneia dintre cele mai îndrăgite şi longevive trupe româneşti, Cargo. Ca de fiecare dată, Timişoara a adus Constanţei tot ce poate fi mai frumos: suflet, energie şi viaţă, membrii formaţiei fiind rechemaţi pe scenă de trei ori de către fani. Totul a culminat cu momentul în care Adi Igrişan a „împărţit” microfonul cu publicul, care, la rândul său, a dat notă serii, demonstrând că ştie să-şi deschidă sufletul, să se distreze şi să răsplătească pe măsură talentul celor de la Cargo.