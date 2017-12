Weekend romantic pentru Angelina Jolie şi Brad Pitt

Cuplul de actori americani Angelina Jolie şi Brad Pitt nu se lipseşte niciodată de porţia de romantism sau de relaxare de care are nevoie. Cu şase copii şi cariere care cer multă energie, cei doi îşi rezervă, din când în când, un astfel de weekend pe care îl petrec... departe de lumea dezlănţuită. Potrivit presei americane, sfârşitul de săptămână recent încheiat a fost primul pe care cei doi au putut să-l petreacă singuri, de la începutul anului. Angelina Jolie şi Brad Pitt au ales un hotel de cinci stele din apropiere de Los Angeles, recunoscut pentru tratamentele de relaxare.

Sfârşitul de săptămână petrecut în deplină relaxare i-a ajutat, aparent, să se decidă asupra unor detalii referitoare la mult-aşteptata lor nuntă. De la logodna din aprilie 2012, în fiecare vară se dă ca sigură nunta lor. Cei doi au tot încercat să-şi organizeze nunta la Chateau Miraval, un domeniu spectaculos pe care cuplul îl deţine în sudul Franţei, însă, de-a lungul timpului, diverse evenimente i-au împiedicat să-şi ducă planul la bun sfârşit. De această dată au apărut zvonuri că Angelina Jolie este mare fan al trupei americane de rock Kings of Leon, iar Brad Pitt a mers mai departe şi a contactat impresarul formaţiei, pentru a aranja prestaţia acesteia la nuntă. Brad Pitt speră ca trupa Kings of Leon, formată din fraţii Caleb, Jared şi Nathan, precum şi vărul acestora Matthew Followill, să nu se afle în turneu. Rockerii americani au câteva evenimente programate pentru vară în Marea Britanie, inclusiv participarea, în luna iunie, la Festivalul Isle of Wight, iar Brad Pitt speră să se găsească o dată potrivită pentru nuntă, la care aceştia să fie disponibili.