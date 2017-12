Weekend Valentine’s, cu Holograf şi Vali Crăciunescu

Cluburile constănţene au fost neîncăpătoare, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru miile de tineri cărora iarna începe să le pună răbdarea la încercare. De departe, una dintre cele mai reuşite petreceri s-a desfăşurat vineri seară, în clubul Two, unde cunoscuta trupă Holograf a reuşit să electrizeze cu ritmurile sale romantice mai mult de 400 de petrecăreţi. Originalitatea organizatorilor evenimentului, care şi-au asumat riscul să aducă, după Direcţia 5, o altă trupă importantă într-o astfel de locaţie mai puţin convenţională pentru genul rock, a fost încununată de succes. Publicul, predominant feminin, a răsplătit cu aplauze experienţa celor peste trei decenii de muzică ale formaţiei bucureştene, dar şi abilitatea artiştilor de a răspunde trăirilor şi dorinţelor celor prezenţi. Tocmai din acest motiv, repertoriul celor de la Holograf a cuprins multe balade, precum şi alte piese cunoscute, care nu lipsesc din colecţiile fanilor de toate vârstele.

„Sperăm că am ajuns din nou la inimile constănţenilor, aşa cum am reuşit şi până acum”, a declarat, la finalul show-ului, basistul trupei, Iulian Vrabete. „Întotdeauna, în clubul acesta, lumea vine şi serile „ies” bine. Cred că suntem... vestitorii primăverii. Anul trecut, am venit aici pe 3 martie, iar anul acesta, am venit mai repede la mare, am crezut că se încălzeşte. Sper că am adus primăvara!,” a declarat, binedispus, solistul Dan Bittman. El a precizat că nu face un top al celor mai bune trupe care interpretează piese de dragoste, dar a adăugat, amuzat: „Noi asta ştim, asta facem... E treabă de gust: cine vrea Holograf, vine la Constanţa!”.

Spre deosebire de alţi artişti care „suferă” de vedetism şi ies de pe scenă, la finalul show-ului, cu gluga pe cap, înconjuraţi de paznici, „holografii” s-au arătat foarte relaxaţi în club, făcând glume şi fotografiindu-se alături de cei prezenţi.

Una dintre surprizele serii a fost apariţia rebelului Vali Crăciunescu. După concertul pe care l-a susţinut în clubul Vansses, unde a reuşit să umple localul cu bună dispoziţie, acesta a venit în clubul Two, pentru a-şi saluta prietenii, fiind cunoscută amiciţia acestuia cu cei de la Holograf. Deşi simpatia ostentativă de care se bucură artistul printre fetele frumoase a provocat… implozie în câţiva băieţi prea sensibili, Crăciunescu demonstrează peste tot că acolo unde este el, coboară şi duhul petrecerii. Iar un zvon optimist şopteşte că sunt şanse ca acesta să vină cu un show live incendiar, în clubul Two.

Nici în The Bank, constănţenii nu au avut posibilitatea să se plictisească, de această dată, sâmbătă noapte. După ce a isterizat petrecăreţii cu show-ul ei provocator, Daniela Crudu l-a avut la picioare ( doar!) pe Mihai Mitoşeru, care a cerut-o, cam fără experienţă, în… căsătorie. Pentru că inelul de acasă nu se socoteşte cu degetul din târg, acestuia i-au trebuit câteva încercări până să reuşească fixarea bijuteriei pe mâna apetisantei „asistente TV”. „Are cârnăciorii cam groşi. Ce să îi fac dacă a mâncat înainte la fast-food?\", a glumit Mitoşeru. Ca şi cum cineva ar fi putut crede că e o fecioară căreia i s-a împlinit sorocul, Daniela a spus, ulterior, că totul a fost doar o glumă, pentru că ea are deja un bărbat în viaţa ei.