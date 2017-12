Weekend-ul acesta se simte... „Artensive”

În acest weekend, la malul mării se pune mare preţ pe arta eco, în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Festivalului şi Concursului „Artensive”, o rampă de lansare pentru tinerii artişti talentaţi care spun „nu” conformismului. Sub egida Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”, în principal a Specializării Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, „Artensive 06” are o temă generoasă: „Arta Eco”. Deschiderea oficială a evenimentului are loc în această sâmbătă, de la ora 14.00, într-un spaţiu care se înscrie perfect în tematica dată - sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Constanţa din strada Unirii, nr. 23. De la această oră, publicul este invitat să admire expoziţia ce reuneşte lucrări de design, graphic design şi fotografie, iar în intervalul orar 16.00-19.00, se va delecta cu un performing de sunet şi imagine, urmat de proiecţiile filmelor de scurtmetraj. Festivalul continuă şi duminică, de la ora 09.00 şi până la amiază, la 13.00 fiind programată festivitatea de premiere.

Anul acesta, în competiţia „Artensive” s-au înscris aproximativ 20 de tineri din Constanţa, Baia Mare, Cluj şi Timişoara. Concursul este structurat pe mai multe secţiuni, ca şi la ediţiile anterioare: design, graphic design, fotografie, instalaţie, mix sunet, mix imagine.