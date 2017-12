Weekend-ul amatoarelor de striptease masculin

Celebra trupă Flamingo Boys este aşteptată, duminică, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, pentru a susţine, cu începere de la ora 18.00, un show… fierbinte, dedicat exclusiv publicului feminin. În fiecare an, prima lună a primăverii constituie o perioadă deosebit de profitabilă pentru trupele de stripperi români care au prilejul să îşi rotunjească substanţial veniturile dezbrăcându-se cu prilejul... Zilei Femeii. Amatoarele acestui gen de distracţie îşi pot achiziţiona biletele la spectacol de la agenţia instituţiei gazdă, la preţul de 50 lei. Liderul trupei Flamingo Boys, Cornel Păsat, este unul dintre cei mai cunoscuţi coregrafi şi dansatori din România. Fost iubit al unei fiice de politician, care se consolează în prezent cu compania unor liceeni, Oana Roman, acesta a înfiinţat, în urmă cu aproximativ 13 ani, o echipă de stripperi cu care, de-a lungul timpului, a susţinut show-uri incendiare, atât pe scenele din ţară, cât şi din străinătate. Flamingo Boys a avut în componenţă, în decursul anilor, foarte mulţi tineri talentaţi care, după ce s-au format în România, au ales să-şi continue „cariera” peste hotare, aşa cum este şi cazul lui Cristi Ursu, devenit vedetă în Spania, în urma unui concurs.

O altă trupă, care însă nu se ridică la „celebritatea” celor de la Flamingo, sunt timişorenii de la Mistik Boys. Aceştia revin, pentru al doilea an consecutiv, la Constanţa, iar duminică vor isteriza publicul feminin, în cadrul unor party-uri incendiare, de la ora 19.00, la Scoica Land şi de la ora 21.00, la restaurantul Rapid. Preţul biletelor la show-urile amintite sunt 80, respectiv 100 lei. Aceştia vor fi prezenţi pe data de 8 martie şi în cluburile Victoria, Colonade, Ares, Megalos, Pelican şi Condor, accesul costând între 80 şi 150 lei. Tot atunci, formaţia masculină Gato Montes din Columbia, Venezuela şi Puerto Rico va fi prezentă în club Crush, iar cei de la Taboo Boys vor anima scenele din The Bank, Van Frans, Bellagio sau Wish. Mai puţin cunoscuţi, cei de la Amour Boys vor trage de „textile” în cluburile Vansses şi Ibiza.