Weekend-ul „Body Mind Spirit Festival”

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului „Body Mind Spirit Festival” - prima de la Constanţa - care promovează un stil de viaţă sănătos, prin folosirea de produse naturiste şi cosmetice bio sau a unor terapii complementare şi-a deschis porţile, vineri, la Muzeul de Artă. În acest spaţiu, el va rămâne deschis, şi în această sâmbătă, între orele 10.00 şi 20.00, dar şi duminică, de la 10.00 până la ora 18.00. Intrarea la eveniment este liberă.

MUZICĂ TERAPEUTICĂ ÎN STRADĂ Printre invitaţii evenimentului, în ziua de vineri, s-a numărat şi terapeutul muzical Gheorghe Iovu. După ce a susţinut o reprezentaţie demonstrativă, în incinta muzeului, Iovu şi-a scos pianul afară, în faţa clădirii instituţiei, pentru a-i îmbia pe trecători. „Mă ocup de muzica terapeutică de mai mulţi ani şi am avut ocazia de a prezenta creaţiile proprii, la pian electric, atât în faţa publicului român, dar şi în afara graniţelor. Muzica terapeutică este o simfonie armonioasă, apropiată de suflet, relaxantă atât pentru minte, cât şi pentru suflet. Ajută mult psihicul la concentrare şi găsirea echilibrului, iar în acest fel se relaxează şi corpul. Am cântat prin parcuri şi spaţii publice, precum Herăstrău, Piaţa Sfatului din Braşov sau Piaţa Mare din Sibiu, dar am cântat şi la Mamaia sau la Mangalia pe malul mării, printre turişti. Oameni de toate vârstele se opresc şi rămân acolo neclintiţi, ore întregi, să asculte muzica”, a declarat terapeutul muzical Gheorghe Iovu.

TOTUL PENTRU TRUP, MINTE ŞI SUFLET În prima zi a târgului, prima reprezentaţie artistică a fost realizată de micuţii dansatori de la Şcoala Sportivă nr. 1 Constanţa, care au prezentat un număr de gimnastică aerobică în aplauzele celor prezenţi. Reprezentantul organizatorilor, Olivia Tănase, a declarat la deschiderea evenimentului faptul că acest festival de lifestyle a început în 2007 şi a căpătat, de-a lungul anilor, o amploare serioasă. „Am ajuns şi în Constanţa unde persoanele de la malul mării pot găsi într-un singur loc mai totul despre trup, minte şi spirit. Avem printre invitaţi terapeuţi şi doctori, oameni de cultură, astrologi, instructori de sporturi şi Yoga. Promovăm terapiile şi produsele naturale, care ne îmbunătăţesc starea de sănătate fizică şi psihică fără ajutorul medicinii obişnuite. Mediul şi stresul ne afectează pe toţi şi avem la îndemână variante de îmbunătăţire a calităţii vieţii”, a declarat organizatorul Olivia Tănase.

TERAPIE BOWEN Unul dintre standurile expozante, al unui cabinet din Constanţa, prezintă în cadrul evenimentului tehnica terapeutică Bowen, care poartă numele fondatorului terapiei, australianul Tom Bowen. Reprezentanta standului, Paula Ştiubei, recomandă terapia pentru o gamă largă de afecţiuni şi spune că tehnica Bowen nu trebuie confundată cu un stil de masaj. „Practicăm această terapie pe tot corpul. Cu mâinile se fac mişcări fine, cu pauze între ele. Nu este masaj, mişcările mâinilor sunt aplicate la nivelul feţei, pe muşchi, tendoane şi ligamente, astfel încep muşchii să lucreze şi încep să tragă de oase, să le realinieze. Sunt stimulaţi totodată şi centrii nervoşi. O şedinţă durează aproximativ o oră, costă în jur de 50 de lei şi se adresează unei game largi de afecţiuni, în funcţie de care şi procedurile diferă”, a declarat Paula Ştiubei.

PROGRAM ATRACTIV Expozanţi din toată ţara îşi prezintă până duminică, la ora 18.00, ofertele de produse naturiste din zone ecologic pure, cosmetice bio, bijuterii cu pietre semipreţioase, uleiuri presate la rece, aparate pentru purificarea apei şi cărţi pe teme spirituale. Tot în cadrul expoziţiei vor fi prezentate şi servicii sau tehnici complementare precum: fotografierea aurei energetice, tehnica Bowen, cristaloterapie, vindecări tibetane, terapie în câmp magnetic pulsatoriu, metode de detoxifiere dirijată, biorezonanţă, numerologie, terapie craniosacrală, tehnică raindrop, homeopatie, noua medicină germanică, terapie florală Bach, kinetoterapie, reflexoterapie, sedinţe de machiaj, pictură pe unghii şi coafură, epilare definitivă. Evenimentul cuprinde şi un program artistic variat cu reprezentaţii de gimnastică, aerobic, kangoo jumps, street dance, aikido, taekwondo, rebound. Nu lipsesc momentele de dans modern, dans sportiv, dans latino, tango, vals, dans indian, recital de folk şi poezie, piese de teatru şi muzică terapeutică.