Weekend-ul vine cu vreme caldă și frumoasă!

Norii negri din ultimele zile se risipesc în acest weekend, ne anunță meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 9 mai, în Dobrogea temperaturile urcă ușor-ușor spre mediile perioadei, astfel că vom avea maxime de până la 23 de grade Celsius. Vremea va fi frumoasă, numai bună pentru plimbări, iar vântul va adia plăcut. Temperaturile se mențin asemănătoare și duminică, 10 mai. Astfel, maximele se vor încadra între 18 și 23 de grade C, iar minimele între 10 și 12 grade C. Cerul va fi variabil, iar câțiva nori își vor face apariția. Luni, 11 mai, vor fi atât perioade cu vreme însorită, dar și cu înnorări, iar temperaturile mai scad cu câteva grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade C, iar cele minime între 10 și 13 grade C.