WellCode - recenzii de la cursanți: ce spun David, Andrei și Alina despre programul de training în IT?

David, elev în clasa a IX-a, Andrei, student în anul IV la facultate, un alt Andrei, arhitect de 32 de ani, și Alina, care a luat decizia unei reconversii profesionale după zece ani, sunt doar patru dintre exemplele fericite de absolvenți WellCode.

Citind acest articol în continuare, vei afla povestea lor, în care foarte probabil te vei regăsi, și vei descoperi motivația sau imboldul de care aveai nevoie pentru a te înscrie la cursurile de mentorat/training în IT. Acest domeniu este unul de viitor, atât la propriu, cât și la figurat, iar salariile mult peste media pieței reprezintă doar unul dintre avantajele unui job în programare.

Fondatorul WellCode este Petru Trimbitas, fost olimpic la informatică și angajat al Google și Facebook în Statele Unite ale Americii. În urmă cu patru ani, acesta a decis să se întoarcă în orașul natal, Cluj-Napoca, și să fondeze o școală de mentorat/training în IT diferită de toate celelalte din România.

Principala deosebire între WellCode și concurență o reprezintă abordarea practică, bazată pe rezolvarea problemelor din ce în ce mai complicate de către cursanți, cu ajutor din partea mentorilor. De asemenea, aceștia nu sunt doar experți în IT, ci și psihologi, mindset coachi sau client success advisori. Astfel, viitorii programatori sunt pregătiți nu numai din punct de vedere tehnic, ci și mental pentru o carieră de succes.

Fără alte introduceri, iată ce spun cei patru cursanți WellCode despre programul de mentorat în IT, care le-a schimbat cel puțin prezentul, dacă nu și viitorul.

WellCode - pareri: David, elev în clasa a IX-a:

"Eu am participat la programul de mentorat WellCode în clasa a opta, când am decis să mă focusez pe informatică la liceu. Pe lângă cunoștințele tehnice, am obținut disciplină de lucru și încredere în sine. Prima parte a mentoratului a vizat punerea bazelor programării, materia fiind structurată foarte bine, detaliat, cu problemele aferente. Acestea devin gradual mai dificile, iar mentorii sunt acolo să te ajute dacă întâmpini dificultăți. După sedimentarea cunoștințelor de bază, mentorii îți vor recomanda probleme în funcție de necesitățile tale. WellCode m-a învățat că disciplina nu înseamnă doar cât și cum lucrezi, ci și alte elemente, precum somnul, alimentația, sportul, toate fiind esențiale pentru performanță. Un alt lucru foarte important este reprezentat de creșterea stimei de sine, în momentul în care vezi cât de mult evoluezi. După numai câteva luni de pregătire cu mentorii WellCode, am ajuns la faza națională a Olimpiadei!"

Andrei, 22 de ani, student:

"Eram în anul IV de facultate și mi-am dat seama că nu o să-mi placă domeniul în care urma să lucrez. Așa că m-am reorientat către programare, un domeniu în continuă creștere, atât în România, cât și în afară, în care îți găsești un job foarte ușor. I-am descoperit pe cei de la WellCode - recenziile de pe internet m-au convins, acestea fiind pozitive, întrucât majoritatea cursanților au reușit să se angajeze în domeniul IT. În câteva luni, am parcurs aproape tot programul de mentorat, mai am foarte puțin până când voi începe lucrul la proiectul personal. Din punctul meu de vedere, aceasta este cartea de vizită a oricui vrea să se angajeze în IT, întrucât, pe baza proiectului personal, poți trece de interviurile de angajare și poți obține un job în domeniu."

WellCode - recenzii: Andrei, 32 de ani, arhitect:

"Am descoperit WellCode printr-o reclamă pe YouTube și mi s-a părut uimitor că există în România programe de mentorat în IT. Deși arhitectura părea să fie un dream job pentru mine, am ajuns la concluzia că niciodată nu este prea târziu să iei decizii care vor fi în beneficiul tău. Deși încă am un job stabil care nu are legătură cu programarea, mi-am dorit de foarte mult timp să aflu mai multe despre acest domeniu. Din păcate, pe cont propriu nu am reușit, însă, cu ajutorul WellCode, mă apropii de acest țel. Neavând un background în mate-info, am avut dificultăți privind înțelegerea noțiunilor, însă, cu ajutorul echipei WellCode, totul a căpătat sens și am înțeles logic cum se pot rezolva problemele de pe platformă. Chiar dacă sunteți la început de drum, ca mine, vă încurajez și pe voi să urmați programul de mentorat WellCode și să nu pierdeți timp căutând alte surse de informație."

Alina, reconversie profesională după 10 ani:

"După 10 ani în care am lucrat într-un domeniu total opus programării, am vrut să fac ceva mai mult pentru mine, deși la momentul respectiv nu știam nimic despre aceasta. În primă fază, am încercat să învăț pe cont propriu, de pe YouTube și din diverse tutoriale, însă a fost foarte dificil, întrucât nu înțelegeam mai nimic. La puțin timp, am descoperit programul de mentorat de la WellCode, iar prima impresie a fost: 'Wow, în ce m-am băgat?' Încet, lucrurile au început să prindă contur: am început să apreciez valoarea timpului și să fac lucruri benefice pentru sănătatea mea mintală, să renunț la superficialitate și să fiu mult mai atentă la detalii. Programul de mentorat de la WellCode m-a ajutat să mă disciplinez, să lucrez cu mine însămi, să mă concentrez pe lucrurile cu adevărat valoroase. Este un proces greu și frustrant, însă satisfacția este imensă. Am înțeles corect principalele funcții și am ajuns să rezolv probleme cu șiruri de numere. Pentru mine, nu există 'nu pot': vreau să lucrez ca programator și asta voi face!"

Fondatorul WellCode, Petru Trîmbițaș, este de părere că oricine poate învăța programare, indiferent de background-ul sau vocația sa, pentru că dorința și pasiunea sunt calități mult mai importante pentru acest scop decât abilitățile tehnice inițiale. Iar cifrele confirmă spusele antreprenorului clujean: 95% dintre cei care au terminat programul companiei sale, de la studenți la informatică la muzicieni, șoferi de TIR și foști angajați în domeniul HoReCa, lucrează deja în IT. Vestea bună? Chiar tu poți fi următorul! Mult succes!