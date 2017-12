Wesley Snipes rămâne în închisoare

Curtea Supremă americană a respins apelul făcut în numele actorului Wesley Snipes privind acuzaţiile de evaziune fiscală la nivel federal. Actorul susţine că drepturile sale constituţionale i-au fost încălcate în statul Florida, unde un judecător a refuzat o înfăţişare cerută de avocaţii săi, care intenţionau să explice motivele pentru care clientul lor era ţinut în custodie. Avocaţii săi au argumentat că lui Wesley Snipes i-a fost încălcat dreptul prevăzut de al Şaselea Amendament, de a avea parte de un proces cu juri, iar juriul trebuie să includă persoane cu domiciliul în comitatul şi statul unde s-a produs infracţiunea. Actorul în vârstă de 48 de ani şi familia sa dispun de locuinţe în statele New York, New Jersey şi California. Wesley Snipes şi avocaţii săi ar fi vrut ca procesul să aibă loc la New York, dar autorităţile fiscale au refuzat, argumentând că actorul şi-a reînnoit permisul de conducere în Florida şi a menţionat o adresă din acest stat, ori de câte ori şi-a negociat contractele. FISCUL AMERICAN A ESTIMAT CĂ ÎNTRE 1999 ŞI 2001, WESLEY SNIPES A CÂŞTIGAT CIRCA 40 DE MILIOANE DE DOLARI, FĂRĂ A-I DECLARA ŞI FĂRĂ A PLĂTI IMPOZITE SAU TAXE SOCIALE. Ceea ce a agravat delictul a fost că actorul s-a alăturat unei grupări cu ajutorul căreia a încercat să înşele statul american.

Actorul de culoare a fost condamnat la trei pedepse de câte un an de închisoare, pentru evaziune fiscală în regim agravant, între anii 1999 şi 2001. Are şanse să fie eliberat abia în 2013. Cu două zile înainte de a se preda la Institutul Corecţional McKean din Pennsylvania, actorul american a fost întrebat de Larry King dacă se teme de puşcărie. ”Cred că orice bărbat ar fi nervos. Dată fiind lungimea pedepsei care mă va ţine departe de familie, profesie, fără a mai avea posibilitatea de a-i întreţine pe cei care depind de mine… Cred că oricine ar fi nervos dacă s-ar gândi la toate acestea”, a declarat Wesley Snipes. Pe parcursul procesului, acesta a susţinut că nu a avut nicio implicare în tentativa de evaziune fiscală, acuzându-l în totalitate pe consilierul său financiar care se ocupa de averea sa.