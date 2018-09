West Nile: 17 oameni au murit!

17:08:05 / 07 Septembrie 2018

west nile si alte intrebari

Hm ... deci 17 morti in 4 luni. Epidemie in toata regula. Daca nu se iau masuri, in trei ani se va ajunge la un total de 204 de morti!!! Mai ceva ca la rujeola! De ce nu se declara epidemie? Ce asteapta Ministerul Mortii Sanatatii??? In afara de latrat pe tema vaccinare obligatorie, acord prezumat pentru donare de organe si sponsorizari de la indusrtia farmaceutica, cu ce se mai ocupa acest minister? 60000 de romani mor anual din cauza conditiilor din spitale !!! Anual!!! PENTRU ASTA CINE RASPUNDE ?