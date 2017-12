What’s Up circulă cu taxiul din cauze medicale

Cântăreţul Marius Ivancea, alias What’s Up, care se bucură din plin de succesul ultimului său single, numit „Taxi”, a mărturisit că nevoia sa de a circula cu taxiuri există şi în viaţa reală. Ochelarii haioşi pe care What’s Up îi poartă la toate apariţiile sale nu reprezintă doar un accesoriu... cool, ci chiar o necesitate pentru tânărul artist. Acesta are mari probleme cu vederea încă din copilărie, motiv pentru care este nevoit să se deplaseze cu taxiul. Din cauza problemelor de vedere, cântăreţul nu poate da examen pentru obţinerea carnetului de conducere.