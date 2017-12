What’s Up vine cu „Taxi-ul” la Mamaia

Solistul Marius Ivancea, alias What’s Up, va susţine primul său concert live în Mamaia chiar în seara de 1 Mai, la petrecerea de redeschidere a reşedinţei de vară a clubului Luv. Rezervări se fac, deocamdată, la numerele de telefon afişate pe pagina de Facebook a clubului.

Marius Ivancea s-a născut pe 8 februarie 1989, în Bucuresti. Încă din copilărie, muzica a fost cea mai plăcută joacă a sa, iar la vârsta de opt ani a scris primele versuri. La 13 ani a păşit pentru prima oară într-un studio muzical şi, un an mai târziu, a devenit textier la Atomic TV. La vârsta de 17 ani, What’s Up a scos primul său videoclip. La începutul anului 2011 înfiinţează Moondust Production şi se concentrează asupra unor colaborări serioase. What’s Up s-a remarcat serios în urma hitului scos împreună cu Andra în 2012, „K la meteo”, iar apoi a gustat succesul cu piese în colaborare cu Andreea Bănică - „În lipsa ta” sau cu Cabron şi Iony - „Iarna pe val”. În prezent, acesta se află pe poziţii fruntaşe în topurile muzicale autohtone, cu hitul „Taxi”.