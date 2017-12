White Walls, în Doors

Trupa constănţeană de progressive metal White Walls se alătură campaniei „Music for autism”, invitându-şi fanii în Clubul Door, mâine, de la ora 21.30. În playlist-ul concertului se vor regăsi melodii cunoscute, dar şi piese mai noi, care vor fi incluse pe cel de-al doilea album al formaţiei. Membrii trupei au anunţat, marţi, pe pagina oficială de Facebook, că au început înregistrările pentru următorul material discografic.

White Walls înseamnă: Alexandru Dascălu, Şerban-Ionuţ Georgescu, Marian Mihăilă şi Eugen Brudaru. Trupa a fost înfiinţată în 2009, iar un an mai târziu, a câştigat locul I, la secţiunea „Newcomers” a unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică din ţară, Stufstock. Cu o ascensiune rapidă, White Walls este prima formaţie de gen care a reprezentat România la un concurs de talie internaţională precum The Global Battle of the Bands (GBOB), fiind, totodată, singura formaţie din ţară care a reuşit să urce pe scena festivalului ProgPower din Olanda.

Preţul unui bilet pentru concertul caritabil de mâine este de 15 lei. Tichetele pot fi achiziţionate de la sediul clubului. Fondurile strânse în urma concertului vor fi folosite în vederea derulării unor programe speciale pentru ajutorarea copiilor diagnosticaţi cu autism, tulburări asociate sau dizabilităţi motorii.