Whitesnake revine în România

„This must be love”… legendara trupă de hard-rock a anilor ‘80, Whitesnake, va completa lista starurilor internaţionale care vor cânta, în acest an, în capitală! Informaţia este confirmată chiar pe site-ul celebrei formaţii, care va concerta la Romexpo, pe data de 3 iulie. Show-ul din ţară este inclus în cadrul unui concert internaţional care include reprezentaţii în Rusia, Marea Britanie, Italia, Belgia, Cehia, Austria, Bulgaria şi Serbia, fiind prilejuit de promovarea celui mai recent album al trupei, „Forevermore”, ce va fi lansat pe 25 martie. Primul single al discului apare la jumătatea acestei luni şi se va numi „Love Will Set You Free”, piesa care va beneficia şi de videoclip.

Whitesnake va cânta în formula: David Coverdale - voce, Doug Aldrich - chitară, Reb Beach (Winger, Alice Cooper) - chitară, Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Billy Idol, Foreigner) - tobe şi Michael Devin (Kenny Wayne Shepperd, Lynch Mob) - bass.