Whitney Houston a fost condusă pe ultimul drum

DISCURSURI EMOŢIONANTE Familia cântăreţei Whitney Houston s-a pregătit cum se cuvine pentru înmormântarea ce a avut loc, ieri, în cimitirul din Newark. Cântăreaţa îşi va dormi somnul de veci alături de tatăl ei, John Russell Houston, care a murit în 2003. Înmormântarea a avut loc după o impresionantă ceremonie religioasă ce a avut loc sâmbătă şi la care au participat numeroase staturi, printre care Stevie Wonder, Alicia Keys, Mary J. Blige, Roberta Flack sau verişoara divei Dionne Warwick. Circa 1.500 de persoane au umplut biserica baptistă din Newark.

După un recital impresionant al corului bisericii baptiste New Hope, a luat cuvântul primarul din Newark, Corey Booker: “Ne aflăm aici pentru a deplânge pierderea suferită, dar şi pentru a-i celebra viaţa”. Mai devreme, sicriul acoperit cu flori a fost adus la biserica în care Whitney Houston şi-a început practic cariera muzicală, în urmă cu 40 de ani. Au luat cuvântul cântăreaţa Dionne Warwick, verişoara lui Whitney Houston, mogulul muzicii R & B Clive Davis, actorul Kevin Costner şi cumnata cântăreţei Patricia Houston. Stevie Wonder şi Alicia Keys au cântat, dar marea absentă a fost Aretha Franklin, naşa lui Whitney Houston, care nu a putut participa la funeralii din cauza unor probleme medicale grave. Kevin Costner, care a jucat alături de Whitney în filmul „The Bodyguard / Garda de corp”, a numit-o „dulcele miracol”. „Whitney revine acasă astăzi, în locul în care a început totul”, a spus actorul, cerând naţiunii să-şi şteargă lacrimile, să renunţe la durere şi furie. Acesta a vorbit despre prietenia lor solidă, în pofida diferenţelor vizibile. Stevie Wonder a interpretat piesa „Love\'s in Need of Love Today”, iar Alicia Keys a cântat „Send Me An Angel”. Omagii muzicale au mai adus şi R Kelly, BeBe şi CeCe Winans şi Rev Kim Burrell. Ceremonia s-a încheiat cu melodia „I Will Always Love You”, pe care Whitney Houston şi-a pus o amprentă de neuitat.

PROBLEME CARE RĂMÂN Fostul soţ al cântăreţei, Bobby Brown, a sosit la ceremonie, dar a plecat după numai 15 minute, supărat pentru că nu i s-a permis să stea laolaltă cu prietenii cu care venise. Acesta ar fi trebuit să ocupe un loc în primul rând alături de fiica celor doi, Bobbi Kristina, iar cei din anturajul său locuri mai în spate. În cele din urmă Bobbi Kristina s-a văzut nevoită să asiste singură la ceremonie, având-o alături doar pe bunica sa, Cissy Houston.

Familia lui Whitney Houston face presiuni pentru ca Bobbi Kristina , fiica regretatei artiste, să fie internată într-o clinică de reabilitare, pentru ca tânăra să nu îşi găsească sfârşitul în consumul de stupefiante. Adolescenta de 18 ani ar fi dependentă de droguri de peste trei ani, iar familia ei se teme ca aceasta să nu aibă aceeaşi soartă ca mama sa. Familia vrea ca Bobbi Kristina să se interneze într-o clinică de reabilitare, într-un program ce durează 60 de zile. Surse apropiate familiei spun că vor aştepta până după înmormântare pentru a-i da vestea tinerei. Bobbi Kristina este singurul copil al lui Whitney Houston, iar cele două au fost extrem de apropiate. Moartea mamei sale a afectat-o profund pe tânără, care a fost dusă la spital deja de două ori după decesul mamei sale.

MĂSURI DE PRECAUŢIE Moartea lui Whitney Houston a îndurerat şi provocat emoţii dintre cele mai nebănuite. Clienţii hotelului în care a murit diva cer să li se returneze banii pe cazare, fiind nemulţumiţi de toată agitaţia care s-a creat în clădire imediat după moartea artistei. Cei care fuseseră cazaţi la acelaşi etaj ca diva spun că toată tevatura creată nu le-a permis nici un moment de linişte, pe durata întregului weekend, mai ales că etajul respectiv a fost blocat pentru cercetări. Clienţii susţin că nu puteau merge pe coridorul hotelului fără să fie verificaţi de personalul de securitate, pentru a dovedi că sunt, într-adevăr, cazaţi la hotelul Beverly Hilton. „Am luat toate măsurile de precauţie pentru a proteja intimitatea familiei Houston, dar şi pe cea a clienţilor hotelului care ar fi putut fi afectaţi de incident”, au declarat reprezentanţii hotelului Beverly Hilton, care şi-au cerut scuze pentru eventualele perturbări apărute în urma evenimentului din 11 februarie, refuzând să îi despăgubească pe cei care s-au plâns de condiţii şi i-au îndrumat să lase o reclamaţie scrisă la recepţia hotelului.

Whitney Houston, în vârstă de 48 de ani, a fost găsită moartă, pe 11 februarie, în baia camerei pe care o ocupa în hotelul Beverly Hilton. Decesul a fost provocat, foarte probabil, de amestecul de medicamente şi alcool consumat de artistă, după cum ar fi spus anchetatorii familiei cântăreţe. Artista, care avea 48 de ani, era considerată una dintre cele mai valoroase interprete din toate timpurile şi figurează în Guinness World Records drept cântăreaţa cu cel mai bogat palmares de premii, nu mai puţin de 415.