Whitney Houston cu fiica pe scenă

Este o adevărată tendinţă la Hollywood ca vedetele să apară peste tot alături de copii lor, cărora le creionează o carieră de succes. Pe urmele lui Demi Moore, Madonna sau Will Smith şi Whitney Houston s-a afişat în public alături de fiica sa, Bobbi Kristina, ajunsă la vîrsta de 16 ani. Cîntăreaţa chiar şi-a provocat fiica la un duet şi aceasta a ţinut piep cu succes dovedind calităţi vocale impresionante. Duetul a avut loc în timpul concertului susţinut de Whitney Houston, marţi, Central Park din New York.

Primul album al cîntăreţei lansat după o absenţă de şapte ani, intitulat “I Look To You”, se bucură de mare succes, admiratorii săi fiind impresionaţi de revenirea vedetei preferate. Mariajul turbulent cu rapper-ul Bobby Brown, dependenţa de alcool şi droguri au îndepărtat-o pe Whitney Houston de muzică. În plus, după ce şi-a învins viciile Whitney Houston a preferat să se dedice creşterii fiicei sale, Bobbi Kristina. Era de aşteptat ca aceasta să moştenească talentul muzical al celebrilor săi părinţi. Chiar şi aşa însă talentul şi calităţile sale vocale au uimit asistenţa. Whithey Houston şi fiica sa au cîntat împreună piesa “My Love Is Your Love”. În timpul concertului, Whitney Houston a cîntat o piesă pe care I-a dedicat-o mamei sale, cîntăreaţa soul Cissy Houston, care a asistat mîndră la concertul fiicei sale.