Whitney Houston, dată în judecată de mama vitregă

Cîntăreaţa americană de culoare a fost dată în judecată de mama ei vitregă, din cauza unei poliţe de asigurare de viaţă în valoare de un milion de dolari, moştenită de la tatăl vedetei, decedat în 2003. Barbara Houston susţine că Whitney Houston ar fi trebuit să folosească din această poliţă de asigurare suma de 723.000 de dolari pentru a plăti ipoteca la casa tatălui ei. Mama vitregă a cîntăreţei, care locuieşte în continuare în acea casă, adaugă că diferenţa de bani ar trebui să îi revină ei. În documentele legale depuse la tribunalul din Newark, New Jersey, Barbara Houston mai declară că Whitney Houston a păstrat în mod ilegal suma din această poliţă de asigurare lăsată moştenire de tatăl său. Avocaţii celor două părţi au refuzat să comenteze acest caz.

Whitney Houston, care s-a bucurat de un succes enorm în anii ’80, datorită hiturilor ”I Wanna Dance With Somebody” şi ”I Will Always Love You”, nu a mai lansat un album de studio din anul 2003, dar surse apropiate au declarat că celebra cîntăreaţă lucrează în prezent la un nou material, ce va fi lansat în 2009. Whitney Houston are în palmares 26 de premii American Music şi şase premii Grammy. A realizat şi performanţa încă neegalată de a se afla de şapte ori consecutiv pe primul loc în topurile de vînzări din SUA.