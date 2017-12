Whitney Houston, în spital

Cântăreaţa americană Whitney Houston a fost internată într-o clinică din Paris, din cauza unei rinofaringite cronice şi a unei infecţii a cărei cauză nu a fost identificată, au declarat, miercuri, apropiaţii artistei. Whitney Houston, în vârstă de 46 de ani, şi-a anulat concertul pe care îl avea prevăzut marţi, la Paris, reprezentând prima etapă a turneului ei european, din cauza unei infecţii respiratorii. Cel de-al doilea concert din turneul ei european, prevăzut la Manchester, în Marea Britanie, pentru astăzi, va fi şi el anulat, au declarat apropiaţii cântăreţei americane.

În 2009, Whitney Houston a lansat primul album de studio după o pauză de şapte ani. Albumul intitulat “I Look To You” a intrat în topul U.S. Billboard 200 pe locul întâi. De asemenea, reprezentanţii casei de discuri a artistei, Arista, au anunţat că albumul a debutat pe locul întâi şi în Canada, Germania, Italia şi Elveţia. Lansarea acestui material discografic a marcat revenirea lui Withney Houston în lumina reflectoarelor, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme personale şi profesionale, presa americană afirmând la un moment dat că artista se află la un pas de moarte. În decembrie 2002, cântăreaţa a recunoscut, în timpul unui interviu acordat postului ABC, că a consumat droguri şi alcool. În ciuda faptului că a negat că era dependentă, cântăreaţa s-a internat, în 2004, într-o clinică de dezintoxicare din Georgia. A declarat, într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey, că drogurile pe care le folosea cel mai frecvent, împreună cu fostul său soţ, erau o combinaţie de marijuana şi cocaină. Însă, după ce a divorţat de soţul ei, rapper-ul Bobby Brown, în 2007 şi a câştigat custodia fiicei sale, Bobbi Kristina, artista americană şi-a plănuit cu minuţiozitate revenirea pe scena muzicală.

Whitney Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu mai multe Discuri de Platină, depăşind, la acest capitol, chiar şi trupa Beatles. Pe plan mondial, diva americană a vândut peste 140 de milioane de albume şi 50 de milioane de single-uri, printre care se numără şi piesa “I Will Always Love You”, lansată în 1993 şi care a devenit una dintre cele mai bine vândute melodii din toate timpurile.