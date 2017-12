Cântăreaţa americană Whitney Houston, care şi-a anulat mai multe concerte din pricina unei infecţii respiratorii, a revenit pe scenă, marţi seară, în oraşul britanic Birmingham, însă prestaţia ei este criticată de presa locală, în termeni ce ironizează vocea actuală a artistei. “Nu a fost concertul pe care îl aşteptau fanii”, a notat “The Sun”, care, după ce descrie show-ul de la Birmingham, încheie cu o propoziţie cât o mie de cuvinte: “Houston, we still have a problem”, în traducere, Houston, încă avem o problemă. Ceva mai indulgenţi cu vedeta, jurnaliştii de la “The Guardian” scriu că unele dintre piesele sale, cum ar fi “Saving All My Love for You” şi “The Greatest Love of All”, sunt cântece pe care n-ai vrea să le asculţi dacă ea nu le interpretează aşa cum o făcea odinioară. Acelaşi cotidian remarcă diferenţe între interpretările de marţi seară şi înregistrările anterioare, concluzionând însă că Whitney Houston ar fi trecut cu bine testul revenirii pe o scenă din Marea Britanie, după 11 ani de absenţă.

Din cauza infecţiei respiratorii cu care a fost diagnosticată la începutul acestei luni, Houston şi-a amânat concertele programate la Paris, Manchester şi Glasgow. Starea fizică precară pe care artista a arătat-o în ultimul timp, cauzată de lupta cu drogurile şi de relaţia nocivă pe care a avut-o cu Bobby Brown, i-a făcut pe membrii familiei sale să-i ceară cântăreţei amânarea întregului turneu. Recent, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani a fost diagnosticată şi cu o stare ridicată de stres, ca urmare a problemelor familiale şi a momentelor dificile prin care trece în carieră. La începutul lunii februarie, înaintea unui concert la Seul, Coreea de Sud, cântăreaţa ar fi leşinat în culise.