Whitney Houston se luptă cu datoriile

Cîntăreaţa americană de culoare este obligată să îşi vîndă multe din bunurile personale, pentru a achita datoriile foarte mari pe care le are. Haine realizate de designeri renumiţi, echipamente muzicale şi premii adunate de-a lungul carierei vor fi vîndute pentru că Whitney Houston nu a reuşit să-şi plătească taxele. Multe dintre haine, inclusiv creaţii Dolce & Gabbana şi Giorgio Armani, au fost ţinute gaj încă din timpul turneului "My Love Is Your Love" făcut de Whitney Houston în anul 1999, în condiţiile în care cîntăreaţa a avut de atunci probleme cu consumul de droguri.

Săptămîna viitoare, mai multe obiecte vor fi scoase la licitaţie, cum ar fi un pian Schimmel, tobe, clape, echipamente de sunet şi alte obiecte. Compania vedetei, Nippy Inc, nu a mai plătit din 2005 banii necesari pentru depozitarea obiectelor menţionate. La vînzare vor mai fi scoase o vestă Versace, 29 de bustiere, brăţări, centuri şi trofeul Boston Music Award pentru cel mai bun muzician, care i-a fost decernat lui Bobby Brown, fostul soţ al lui Whitney. În schimb, purtătorul de cuvînt al cîntăreţei a declarat că nu ştie de vreo taxă de stocare neplătită şi că Whitney vinde echipamentele şi accesoriile de care nu mai are nevoie, aşa cum fac şi alţi artişti. "Sînt pînă şi artciole de lenjerie intimă printre obiectele scoase la vînzare. Am fost uimit de cît de mici sînt unele dintre haine", a declarat unul dintre responsabilii licitaţiei, care crede că vînzarea va fi stînjenitoare pentru vedetă.

Whitney Houston a bătut toate recordurile în 1985, cînd a lansat albumul care îi poartă numele şi care s-a vîndut pe plan internaţional în 13 milioane de copii. De atunci pînă acum, albumul a avut încasări de 24 de milioane de lire sterline. Whitney a introdus divorţ de Bobby Brown anul trecut, punînd capăt unui mariaj marcat de abuzuri de alcool şi droguri şi violenţă domestică. Cîntăreaţa lucrează la un album şi a susţinut mai multe concerte, însă continuă să aibă probleme financiare.