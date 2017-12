Whitney Houston va fi înmormântată vineri

MEDICI INTEROGAŢI Familia cântăreţei Whitney Houston a decis ca aceasta să fie îngropată, vineri, în oraşul său natal Newark din statul New Jersey. Iniţial, era vorba ca înmormântarea să aibă loc în Atlanta, oraş în care diva a locuit mulţi ani. Trupul neînsufleţit al artistei a fost transportat cu avionul de la Los Angeles la Newark, fiind în grija familiei. Familia lui Whitney Houston a cerut organizarea unei ceremonii de rămas bun în arena complexului sportiv Prudential Center din Newark, proiectat pentru 18.000 de spectatori, urmând ca funerariile să fie private. Slujba de înmormântare va fi ţinută la Whigham Funeral Home.

Whitney Houston, în vârstă de 48 de ani, a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o cameră din hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, decesul său fiind constatat de medicii de la ambulanţă care au sosit la un apel de urgenţă. După cum au relatat rude ale vedetei, prima care a descoperit-o pe Whitney Houston în cada din baie a fost mătuşa ei, Mary Jones. Aceasta îi pregătise rochia de seară şi o aştepta să iasă din baie. Văzând că Whitney întârzie să apară, ea a decis să vadă ce se întâmplă. Mary Jones a fost cea care a scos-o pe cântăreaţă din cadă şi a încercat să-i acorde primul ajutor. În aşteptarea rezultatelor toxicologice şi autopsiei, familia înclină să creadă că vedeta a murit în urma îngurgitării mai multor antidepresive, între care şi medicamentul psihotrop Xanax după ce consumase alcool. Whitney Houston s-a confruntat ani în şir cu problemele legate de droguri, fiind internată de mai multe ori în clinici de dezintoxicare. De altfel, chiar diva a recunoscut că obişnuia să prizeze cocaină şi să fumeze marijuana, având probleme şi cu consumul de alcool.

Medicii cântăreţei vor fi interogaţi de poliţie, în legătură cu medicamentele descoperite în camera de hotel. Poliţia americană încearcă să afle dacă artista şi-a procurat pe căi ilegale o serie de medicamente eliberate pe bază de reţetă care ar fi putut să îi provoace decesul.

DIN NOU PE PRIMUL LOC La două zile după decesul care a şocat lumea muzicală, Whitney Houson este, din nou, prima în topul vânzărilor din SUA. Cea mai cunoscută piesă lansată de ea, „I Will Always Love You”, este pe locul 1 în clasamentul vânzărilor din magazinul online Apple\'s iTunes, în ciuda concurenţei pe care o are din parte hit-ului „Someone Like You”, cântat de britanica Adele, marea câştigătoare a galei Grammy 2012. Printre primele 20 de melodii, în funcţie de vânzările înregistrate luni de Apple\'s iTunes, se află alte patru melodii cântate de Whitney Houston: „I Wanna Dance With Somebody”, „Greatest Love of All”, „One Moment in Time” şi „How Will I Know”.