Whoopi Goldberg a mărturisit că a fost infidelă

Whoopi Goldberg i-a luat apărarea lui Jesse James, soţul Sandrei Bullock, acuzat de infidelitate, declarând că înţelege perfect motivele pentru care acesta a simţit nevoia să îşi înşele soţia, deoarece a fost ea însăşi infidelă în timpul celor trei mariaje ale sale. Sandra Bullock s-a despărţit de Jesse James la începutul lunii martie, după ce presa americană a afirmat că acesta ar fi avut o aventură, care a durat 11 luni, cu modelul Michelle McGee în 2009. De atunci, numărul femeilor care declară în presă că ar fi avut aventuri de o noapte sau chiar relaţii de lungă durată cu Jesse James creşte pe zi ce trece. Actriţa Whoopi Goldberg le-a cerut însă acelor persoane care îl critică pe Jesse James să aştepte înainte de a judeca, pentru a auzi şi ce are de spus soţul Sandrei Bullock, deoarece nu toate informaţiile publicate în tabloide sunt şi adevărate. În plus, actriţa americană de culoare a declarat că ea înţelege perfect motivele pentru care unul dintre soţi îşi înşeală partenerul de viaţă, deoarece a făcut ea însăşi acest lucru atunci când era căsătorită. “Mi-am înşelat soţul de cinci sau şase ori. Da, mi-am făcut de cap, deşi eram căsătorită. Şi eu am făcut greşeli. Se întâmplă uneori. Poate că încerca să găsească altceva”, a mărturisit Whoopi Goldberg. “Nu vreau să îl scuz şi să pretind că acolo s-a întâmplat cu totul altceva, însă poate că el şi-a dorit ceva frumos în viaţă (căsătoria cu un star de la Hollywood), dar nu a fost capabil să se descurce cu această situaţie. Este doar o altă posibilitate”, a adăugat actriţa americană.

Whoopi Goldberg, pe numele ei real Caryn Elaine Johnson, s-a despărţit de primul ei soţ, Alvin Martin, în 1979, după o căsătorie care a durat cinci ani. S-a căsătorit apoi cu David Claessen în 1986, iar acest mariaj a durat doi ani. Whoopi Goldberg s-a căsătorit pentru a treia oară în 1994, dar mariajul ei cu Lyle Trachtenberg nu a durat decât un an.