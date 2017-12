Whoopi Goldberg va colabora cu posturile Investigation şi Science din reţeaua Discovery

Actriţa Whoopi Goldberg va colabora cu reţeaua Discovery, prin producerea unor serii de emisiuni TV pentru canalele Investigation şi Science. Colaborarea se va desfăşura în baza unui contract încheiat de casa de producţie a actriţei, Whoop Inc. şi Discovery Emerging Networks. La realizarea seriilor de emisiuni, Whoopi Goldberg va fi ajutată de producătorul Tom Leonardis, care a lucrat cu ea şi la alte proiecte. ”De vreme ce sînt o persoană foarte curioasă în privinţa lucrurilor care se petrec în lume, ce loc mai bun pentru mine şi Tom pentru exercitarea acestui interes, decît Discovery?”, a întrebat, retoric, actriţa, în legătură cu motivaţia alegerii făcute. Compania Whoop Inc. a produs, de-a lungul timpului, proiectele ”Strong Medicine”, ”Ruby\'s Bucket of Blood”, ”Call Me Claus” şi ”The Piano Man\'s Daughter”.

Whoopi Goldberg, în vîrstă de 55 de ani, a debutat în anul 1985, în filmul ”The Color Purple”. Cele mai cunoscute pelicule în care a jucat sînt ”Ghost” (1990), ”Sister\'s Act” (1992) şi ”Girl Interrupted” (1999).