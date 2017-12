Will Ferrell are steaua lui

Actorul american de comedie Will Ferrell este, începând de marți, fericitul posesor al unei stele pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles. La ceremonia dezvelirii stelei care îi poartă numele au asistat și cei trei fii ai actorului, Magnus, Mattias şi Axel, dar şi doi buni prieteni ai lui, actorii de comedie Molly Shannon şi John C. Reilly.

Will Ferrell, în vârstă de 47 de ani, a fost recompensat cu cea de-a 2.547-a stea de pe Bulevardul Celebrităţilor - Walk of Fame - din Hollywood, pentru contribuţia deosebită adusă industriei de comedie. Actorul american a debutat în această industrie în calitate de membru al grupului umoristic The Groundlings şi, apoi, în celebra emisiune de satiră „Saturday Night Live“, difuzată de postul de televiziune NBC, în care îl interpreta adeseori pe fostul preşedinte american George W. Bush. Ulterior, Will Ferrell a început să joace şi în filme pentru marele ecran, având succes în pelicule precum ”Anchorman”, ”Elf” şi ”The Other Guys”. De asemenea, a înfiinţat site-ul umoristic FunnyOrDie.com, în colaborare cu Adam McKay.

Hollywood Walk of Fame constă într-o înşiruire de plăcuţe aurii - care se întind pe o distanţă de o milă (1,6 kilometri) pe celebrul Hollywood Boulevard - ce au fost montate în ciment, începând din anii 1960, pentru a onora activitatea deosebită a unor personalităţi din industria de divertisment americană. Fiecare dintre plăcuţele montate în cimentul de pe acel bulevard celebru poate fi cumpărată cu 30.000 de dolari de un sponsor al fiecărui artist premiat, aprobat de Camera de Comerţ din Hollywood. Banii sunt donaţi în beneficiul fundaţiei de caritate Hollywood Historic Trust.