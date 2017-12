Will Smith a investit un milion de dolari într-o şcoală pentru copiii săi

Actorul american Will Smith a investit peste un million de dolari pentru a construi o nouă şcoală în California, aproape de locuinţa sa. Actorul a plătit 889.000 de dolari doar pentru a închiria Indian Hills High School din Calabasas, după ce nu a reuşit să găsească o şcoală potrivită pentru copiii săi, Jaden, în vîrstă de 9 ani şi Willow, în vîrstă de 7 ani. Will Smith şi soţia sa, actriţa Jada Pinkett, au preferat pînă în prezent să le ofere copiilor lecţii particulare, potrivit Contactmusic. Un purtător de cuvînt din partea starului a indicat că şcoala a primit numele de New Village Academy of Calabasas. “Will a închiriat campusul pentru trei ani şi va acoperi toate costurile, inclusiv pentru utilităţi”, a indicat acesta.