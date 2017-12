Will Smith şi Jada Pinkett Smith, gazdele concertului dedicat laureatului premiului Nobel pentru Pace

Rapper-ul şi actorul american Will Smith va prezenta, împreună cu soţia sa, actriţa Jada Pinkett Smith, concertul organizat în onoarea laureatului premiului Nobel pentru Pace pe 2009, care va avea loc la Oslo, în decembrie. La acest concert special, organizat pe 11 decembrie, la o zi după ceremonia de înmînare a premiilor Nobel, vor participa Wyclef Jean, Toby Keith, Donna Summer, cîntăreţul din Puerto Rico Luis Fonsi şi Amadou & Mariam, un duet blues & jazz din Mali. ”Ocazia de a participa la evenimentul prin care se recunoaşte contribuţia laureatului Nobel la pacea mondială va fi o experienţă extraordinară. Sîntem onoraţi să participăm la concertul dedicat laureatului Nobel pentru Pace din acest an”, au declarat soţii Smith. ”Sîntem încîntaţi că Will Smith şi Jada Pinket Smith ni se vor alătura pentru a prezenta concertul în onoarea laureatului premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Geir Lundestad, secretarul Comitetului norvegian pentru premiile Nobel. ”Împreună, ei au o influenţă globală asupra artelor şi activităţilor filantropice, fiind doi excelenţi ambasadori ai păcii”.

Will Smith, în vîrstă de 41 de ani, a devenit celebru în anii ’80, atît ca rapper - sub numele The Fresh Prince -, cît şi ca actor, într-un popular serial de televiziune, ”Prinţul din Bel Air”. Printre rolurile sale cele mai cunoscute sînt cele din lungmetrajele ”Bărbaţii în Negru”, ”Ziua Independenţei”, ”Ali”, pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar, ”În căutarea fericirii” şi ”Şapte suflete”. Soţia lui, Jada Pinkett Smith, în vîrstă de 38 de ani, este actriţă, model, cîntăreaţă şi compozitoare. Cariera ei cinematografică cuprinde roluri în pelicule precum ”Profesorul Trăsnit”, ”Ali” şi ”Matrix – Reîncărcat”.