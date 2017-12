Will Smith şi Kanye West au înregistrat împreună o piesă rap

Actorul american Will Smith şi muzicianul Kanye West au înregistrat împreună o piesă rap cu influenţe latino, într-un studio de înregistrări din Brazilia. Cei doi artişti americani au fost filmaţi în timp ce se plimbau împreună prin Rio de Janeiro, la sfârşitul săptămânii trecute. Patronul unui studio de înregistrări local a confirmat faptul că Will Smith şi Kanye West au înregistrat împreună o piesă.

Will Smith a devenit celebru în anii ’80, atât ca rapper, sub numele The Fresh Prince, cât şi ca actor în popularul serial de televiziune ”Prinţul din Bel Air / The Prince of Bel Air”. Printre rolurile sale cele mai cunoscute sunt cele din lungmetrajele ”Bărbaţi în Negru / Men in Black”, ”Ziua Independenţei / Independence Day”, ”Ali”, pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar, ”În căutarea fericirii / The Pursuit of Happyness” şi ”Şapte suflete / Seven Pounds”. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, ”Graduation”, a fost unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West este câştigător a 18 premii Grammy. ”Watch The Throne”, cel mai recent album de studio al său, compus în colaborare cu Jay-Z, a fost lansat în vara anului 2011.