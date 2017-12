Will.i.am are planuri mari în domeniul tehnologiei

Rapperul Will.i.am, membru al grupului Black Eyed Peas, lucrează în prezent la o emisiune având ca temă tehnologia, despre care afirmă că va fi un fel de American Idol pentru tinerii pasionaţi de tehnică şi tehnologie. Muzicianul, care este director al departamentului de inovaţii al grupului Intel, speră că noul lui proiect, ce va avea forma unui concurs de talente, îi va încuraja pe tinerii pasionaţi de tehnologie să aibă idei noi şi să dezvolte produse noi. Deşi Will.i.am este membru al juriului în versiunea britanică a emisiunii concurs The Voice, rapperul crede că noua emisiune va avea un impact mai mare decât show-ul muzical, întrucât show-ul său oferă şansa dezvoltării unor noi tehnologii şi oportunitatea de a crea noi locuri de muncă.

”În fiecare an, companii precum Google au nevoie de mai mulţi inventatori, însă nu există conţinuturi care să îi sărbătorească. Sistemul crede că oamenii sunt proşti şi lor nu le pasă. Avem nevoie de persoane creative, care să lucreze cu producătorii din televiziune, să creeze conţinuturi inteligente, care să îi inspire pe oameni să devină geniali”, a declarat Will.i.am, la o conferinţă organizată la târgul de comunicaţii IBC, care s-a desfăşurat săptămâna trecută, la Amsterdam. Noua emisiune imaginată de Will.i.am nu a fost deocamdată achiziţionată, dar rapperul se află în negocieri cu câteva posturi de televiziune. În vârstă de 37 de ani, William James Adams, Jr., cunoscut sub numele de scenă Will.i.am, are o bogată carieră ca muzician şi producător muzical.