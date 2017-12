Willie Nelson, condamnat să cânte

Cântăreţul american de muzică country Willie Nelson, judecat pentru posesie de marijuana, a fost condamnat de judecătorul de caz să cânte în instanţă, pentru a scăpa de închisoare, în urma unei înţelegeri cu procurorul. Procurorul Kit Bramblett, care a instrumentat dosarul, le-a spus jurnaliştilor: “Puteţi pune pariu că n-o să fiu rău cu Willie Nelson”, adăugând că are şi un cântec preferat pe care ar dori să-l asculte, de asemenea, una din melodiile preferate ale judecătorului Becky Dean Walker. Astfel, de fiecare dată când Willie Nelson trece prin apropierea micului oraş Sierra Blanca din Texas, va trebui să meargă la judecătorie şi să cânte piesa “Blue Eyes Crying in the Rain”.

Artistul ar fi riscat 150 de zile de închisoare, dacă ar fi fost condamnat pentru posesie de marijuana, găsită de autorităţi în timpul unei percheziţii în rulota sa. Poliţiştii l-au reţinut atunci pe Willie Nelson, acesta fiind obligat să plătească o cauţiune de 2.500 de dolari. Procurorul de caz a mai glumit şi pe seama faptului că poliţiştii n-ar fi găsit o cantitate suficient de mare de marijuana încât să fie necesară încarcerarea lui Willie Nelson. “Rămâne între mine şi şerif, dar am aruncat destul sau am fumat destul încât să nu mai rămână decât 85 de grame”, a declarat procurorul unui ziar local. “Willie Nelson are 77 de ani şi eu am 78. A fost artistul meu preferat, toată viaţa. Ştim cu toţii că fumează puţină iarbă”, a conchis procurorul Kit Bramblett. Willie Nelson, care promovează legalizarea marijuanei în SUA, va avea de plătit doar 378 de dolari, reprezentând amenda şi cheltuielile de judecată cu dosarul său.