Wilmark şi-a petrecut vacanţa în Republica Dominicană

Insule tropicale pline de culoare, palmieri, nuci de cocos, corali, delfini şi specialităţi culinare exotice, acestea au fost ingredientele vacanţei pe care Wilmark Rizzo a petrecut-o în Columbia şi Republica Dominicană. Timp de o lună, Wilmark a petrecut alături de micuţul Loukas, soţia sa Ioana şi de restul familiei, atît în două zone turistice extrem de frumoase din Columbia, cît şi în Republica Dominicană. „Am fost în Columbia, unde am petrecut o săptămînă în Cartagena, în nordul ţării, o zonă foarte frumoasă, plină de peisaje exotice şi insule tropicale, cu palmieri, apă cristalină şi mulţi delfini, corali şi peştişori multicolori. În cea de-a doua săptămînă, am stat acasă, cu familia şi prietenii, iar într-o seară, am mers cu Ioana la un concert Marc Anthony, artistul ei preferat”, a declarat vedeta.

Deoarece nu avusese încă parte de luna de miere, Wilmark l-a lăsat pe micuţul Loukas în grija bunicii şi a plecat împreună cu Ioana, soţia lui, în Republica Dominicană, la Punta Cana. „Am avut parte atît de cine romantice, cît şi de ieşiri în cluburi şi astfel, ne-am consolidat relaţia. Ne-a plăcut în mod deosebit ziua în care am vizitat oraşul artiştilor, unde Oscar de la Renta are şcoală de desineri. Şi cum fără dans şi muzică latino nu pot rezista, am participat şi la un concurs de dans, unde am cîştigat primul loc”, a mai spus Wilmark.