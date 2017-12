Windows 7 beta surclasează Windows Vista

Anul 2009 se anunţă un an important pentru dezvoltatorii de sisteme de operare. Apple a anunţat deja o nouă versiune a sistemului de operare Macintosh ce va purta denumirea Snow Leopard. Palm va prezenta, de asemenea, un nou sistem de operare pentru telefoanele mobile inteligente, ce va purta denumirea Palm WebOS. Însă, cu certitudine, lansarea care îi va interesa pe cei mai mulţi utilizatori de calculatoare este cea a noului sistem de operare produs de Microsoft, Windows 7. Microsoft nu a anunţat încă data lansării oficiale a sistemului de operare Windows 7, însă, conform analiştilor pieţei IT, acest sistem ar putea ajunge în rafturile magazinelor încă din toamna acestui an. Astfel, chiar şi în versiunea beta, Windows 7 pare a fi mult mai bun decît predecesorul său, Windows Vista, ale cărui probleme de compatibilitate, viteza scăzută de lucru şi cerinţele mari de sistem, i-au făcut pe mulţi utilizatori să revină la deja bătrînul dar stabilul Windows XP.

Din multe puncte de vedere, Windows 7 nu reprezintă o abordare radical diferită a unui sistem de operare faţă de Windows Vista, însă este conceput a reprezenta mult mai mult decît o variantă reparată de Vista. Fără îndoială că una dintre principalele atracţii pentru utilizatorii de Windows şi marea provocare pentru fabricanţii de monitoare pentru calculator este funcţia de navigare printre programe folosind un sistem touch-screen, similar cu cel implementat de Apple la iPhone. Printre cele mai importante avantaje constatate însă la Windows 7 este viteza de operare mult superioară faţă de Windows Vista şi faptul că poate rula foarte bine şi pe configuraţii hardware inferioare celor la care este limitat Vista. De asemenea, incompatibilităţile software care au reprezentat o mare problemă pentru utilizatorii de Windows Vista par să nu mai fie o problemă şi în cazul Windows 7, chiar dacă acest sistem de operare este încă în stadiul beta.