Winona Ryder a căzut victimă prejudecăţilor

A revenit în atenţia publică după un scandal ruşinos în care a fost acuzată de furt, ce putea să îi ruineze cariera, dar Winona Ryder nu a scăpat de prejudecăţi, în această perioadă. Actriţa americană Winona Ryder a afirmat, într-un interviu acordat revistei “GQ”, că ştia despre latura negativă a lui Mel Gibson cu mult înaintea tuturor. Winona Ryder susţine că l-a auzit pe actorul australian făcând câteva afirmaţii homofobe şi antisemite, în timpul unei petreceri la care a participat în anul 1995. “În urmă cu 15 ani, eram la una dintre acele petreceri organizate la Hollywood. Iar el era foarte beat în acea seară”, a declarat actriţa americană în vârstă de 39 de ani. “Eram cu un prieten de-al meu care este homosexual. Iar Mel Gibson a făcut o glumă oribilă despre homosexuali”, a povestit actriţa. În acea seară, Winona Ryder a mai avut parte de un şoc după mai multe afirmaţii insensibile făcute de Mel Gibson la adresa religiei ei. “Nu mai ţin bine minte cum s-a ajuns la acel subiect, însă el a aflat că sunt evreică. A spus ceva despre <împuţiţii din cuptor>, însă nu am înţeles. Nu auzisem această expresie niciodată. A fost un moment cu adevărat ciudat. Am spus: . Însă nimeni nu a vrut să mă creadă!”, a adăugat actriţa americană.

Winona Ryder a mai recunoscut că nu ar putea să iasă cu cineva din afara industriei cinematografice, pentru că nu are încredere în tipii normali. Vedeta din a fost cuplată cu unele dintre cele mai dorite staruri masculine şi a fost logodită cu Johnny Depp, la începutul anilor 1990. „Îmi amintesc că eram într-un bar, numit Tosca, în San Francisco şi am întâlnit un tip într-o noapte. Era foarte drăguţ şi am vorbit şi apoi a zis ceva de faptul că a avut mereu o pasiune pentru mine. Şi brusc nu am mai avut încredere de ce vorbeşte cu mine. Am vrut să fiu doar o fată normală care flirtează cu un tip normal. Este ca şi cum ai cunoaşte oameni şi ei ştiu o grămadă de lucruri despre tine. De asta vrei să întâlneşti pe cineva care face parte din aceeaşi industrie, doar pentru că înţelege mai mult. Dar nu vrei neapărat să fie tot actor”, a declarat starul.

Winona Ryder a fost de două ori nominalizată la premiile Oscar, pentru rolurile din “The Age of Innocence / Vârsta inocenţei” în 1993 şi “Little Women / Fiicele doctorului March” din 1994, şi a obţinut două Globuri de Aur, pentru prestaţiile din “The Age of Innocence / Vârsta inocenţe” şi “Mermaids / Sirene” în 1990.