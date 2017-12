Winona Ryder nu are resentimente faţă de Angelina Jolie

Actriţa americană s-a simţit jignită de speculaţiile potrivit cărora a fost geloasă pe Angelia Jolie pentru că a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din “Girl, Interrupted / Tinereţe furată”, pentru că întotdeauna a ştiut că partenera sa de platou merită această distincţie. “Nu am avut niciodată resentimente faţă de Angelina Jolie. M-a durut să aflu că oamenii credeau acest lucru. Toată lumea a presupus că eu eram geloasă, pentru că aş fi considerat acest film ca mijlocul de care aveam nevoie pentru a reveni în atenţia publicului. Am spus de la bun început că actriţa care va interpreta rolul Lisei va câştiga probabil premiul Oscar, pentru că acesta era un rol mare, minunat şi foarte spectaculos. Însă eu mă simţeam mult mai atrasă de personajul Susanna”, a mărturisit Winona Ryder într-un recent interviu acordat revistei “BlackBook”. Referindu-se la relaţia de colaborare pe care a avut-o cu Angelina Jolie, Winona Ryder a declarat: “Am luptat foarte mult pentru ca ea să primească acel rol, dar nu am avut niciodată cu adevărat sentimentul că aş avea o şansă reală să o cunosc mai bine, ca persoană”.

Pesa americană nu a uitat să menţioneze cu această ocazie faptul că Angelina Jolie nu i-a mulţumit niciodată Winonei Ryder, în public, pentru ajutorul oferit. “ Am simţit că nu ar fi fost prea amabil din partea mea dacă aş fi declarat în presă că mulţumirile nu fac parte din stilul ei. Însă,ea pare să fie acum o cu totul altă persoană” a adăugat Winona Ryder. Între timp, Angelina Jolie a devenit una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood, cu venituri de 27 de milioane de dolari câştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei “Forbes”.