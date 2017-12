Este frumoasă şi talentată şi a ajuns până la vârsta de 39 de ani, dar Winona Ryder nu se grăbeşte să se mărite. Şi asta pentru că vedeta este decisă să calce doar o dată în faţa altarului. ”Cred foarte mult în mariaj. Sper că mă voi căsători doar odată, de aceea nu am făcut-o încă. Dar cred cu tărie. Părinţii mei sunt împreună de 40 de ani şi sunt încă foarte îndrăgostiţi, aşa că am standarde foarte mari”, a mărturisit actriţa, care s-a întâlnit în trecut şi cu Johnny Depp. În plus, Winona Ryder a mărturisit şi că se simte presată să întemeieze o familie. ”Cel mai ciudat lucru este că atunci când am împlinit 38 de ani, nu m-am gândit la asta şi apoi, la 39, era un an depărtare de 40. Începi să simţi că nu mai ai scuze! Dacă eşti femeie şi vrei copii, simţi puţină presiune”, a completat Winona Ryder.