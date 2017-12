Wiz Khalifa, arestat pentru posesie de droguri

Rapper-ul american Wiz Khalifa a fost arestat sub suspiciunea de posesie de droguri, în timpul unui show în Carolina de Nord, în cursul zilei de luni. Starul hip-hop, care a fost declarat de postul de televiziune MTV drept cel mai bun debut în 2010, cânta în faţa studenţilor de la Universitatea East Carolina, când poliţiştii au întrerupt spectacolul. Acuzaţia se pare că a survenit după un control al poliţiei în autobuzul vedetei de 22 de ani. Alte nouă persoane au fost reţinute. Rapper-ul a fost o ţintă uşoară pentru poliţişti pentru că în versurile pieselor sale consumul de marijuana este o temă recurentă.

Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, şi-a lansat primul album, intitulat “Show and Prove”, în 2006. A cunoscut însă celebritatea graţie celui de-al doilea album, intitulat “Deal or No Deal”, lansat în noiembrie 2009, după ce single-ul “Kush and Orange Juice” a fost una dintre cele mai descărcate piese de pe Internet.