Woody Allen a împlinit 75 de ani

Celebrul regizor Woody Allen a împlinit, ieri, 75 de ani. Cineastul nu a renunţat la muncă nici măcar de ziua lui. Woody Allen se află în plin proces de post producţie a filmului “Midnight in Paris”. La 75 de ani, vedeta se poate mândri cu o carieră de invidiat: a fost nominalizat la Oscar de 21 de ori şi a obţinut trei trofee, două în anul 1977, ca regizor şi scenarist al filmului “Annie Hall”, iar altul în anul 1986, pentru scenariul peliculei “Hannah and Her Sisters / Hannah şi surorile ei”.