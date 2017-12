Woody Allen îşi va realiza următorul film la Paris

Celebrul regizor american, al cărui cel mai recent film, intitulat “Vicky Cristina Barcelona”, este nominalizat la Oscar, va filma următorul lui lungmetraj cel mai probabil în Paris, anul viitor, a declarat ministrul Culturii din Franţa. Woody Allen, în vîrstă de 73 de ani, i-a declarat ministrului francez al Cuilturii, Christine Albanel, în luna decembrie anul trecut, că speră să filmeze următorul său proiect cinematografic la Paris, după ce renunţase în trecut la acest plan din motive financiare. “Am un scenariu scris deja pentru Paris. Voiam să-l filmez acum cîţiva ani, dar cînd am ajuns aici şi am început organizarea, filmul a devenit atît de scump încît nu am mai putut să îl fac”, i-a povestit Woody Allen. “Acum, pentru că există o nouă politică fiscală în Franţa, ne vom întoarce şi vom încerca să vedem dacă va fi posibil să filmăm din nou”, a declarat cunoscutul regizor american, referindu-se la o propunere legislativă care le va permite cineaştilor să îşi reducă cheltuielilecu pînă la patru milioane de euro.

Trei dintre cele mai recente filme realizate de Woody Allen, “Vicky Cristina Barcelona”, “Scoop” şi “Match Point”, au fost filmate în Europa, după ce şi-a petrecut viaţa filmînd la New York. “În ultimii ani, studiourile din SUA au început să-mi spună: Nu vrem să fim doar bancheri, să-ţi dăm banii într-un plic în schimbul filmului, vrem să ştim despre ce vorbeşte filmul şi cine va face parte din distribuţie”, spunea cu regret Woody Allen, în urmă cu un an, pentru a explica alegerea locaţiilor de filmare din Europa, unde “producătorilor puţin le pasă despre ce vorbeşte filmul sau de cine joacă în el”.

Woody Allen, născut la New York, este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. Allen scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sînt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna. De la “Take the Money and Run” din 1969, Woody Allen a realizat, în medie, un film pe an. Printre acestea s-au numărat filme devenite clasice precum “Annie Hall”, “Manhattan” şi “Zelig”, dar şi producţii mai puţin pretenţioase precum “Vicky Cristina Barcelona”.