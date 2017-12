Woody Allen va filma următorul său lungmetraj la Roma

Regizorul american Woody Allen va turna următorul său film în această vară, la Roma, oraş în care va susţine, pe 26 martie, un concert împreună cu trupa lui de jazz, a anunţat cineastul într-un interviu publicat ieri de cotidianul ”La Repubblica”. ”Să nu mă întrebaţi nimic despre scenariu sau distribuţia filmului. Sunt superstiţios”, a declarat cineastul, al cărui cel mai recent lungmetraj, intitulat ”Midnight in Paris”, va fi proiectat în deschiderea celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, pe 11 mai. ”Mă aflu în etapa scrierii scenariului, ar fi absurd să fac speculaţii”, a adăugat cineastul american. ”Roma este ca şi New York, Londra, Barcelona... Îmi plac aceste metropole sofisticate şi civilizate şi mi se pare fantastic că am posibilitatea de a lucra aici, aşa cum am făcut filmând «Manhattan» la New York, «Match Point» la Londra şi «Vicky Cristina Barcelona» la Barcelona. De fiecare dată este ca şi cum aş face o declaraţie de dragoste anumitor locuri şi aş proiecta pe marele ecran sentimentele mele faţă de anumite locuri care au contat foarte mult în viaţa mea. Sper să reuşesc să fac acelaşi lucru şi cu oraşul Roma”, a precizat cineastul american.

Woody Allen, născut la New York, este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. Allen scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sunt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna. De la ”Take the Money and Run”, în 1969, Woody Allen a realizat, în medie, un film pe an. Printre acestea s-au numărat filme devenite clasice precum ”Annie Hall”, ”Manhattan” şi ”Zelig”, dar şi producţii mai puţin pretenţioase precum ”Vicky Cristina Barcelona”.